Путин: США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России

Российский президент Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности.

Об этом он сказал по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

«Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы», — сообщил президент России.

По словам Путина, «уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».

Президент добавил, что Москва не увидела адекватного учёта трёх своих ключевых требований. Речь идёт о недопущении расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи России, а также возврата военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Европе к состоянию 1997 года.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.