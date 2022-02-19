«Популистские высказывания»: почему Тимошенко предложила Зеленскому потребовать у США списания долгов перед МВФ

Владимир Зеленский в ходе переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис должен поднять вопрос о списании внешнего долга Украины перед Международным валютным фондом. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, МВФ уже списывал долги 25 странам из-за пандемии коронавируса. Теперь Запад, руководствуясь Будапештским меморандумом, должен поступить так же в отношении Киева, считает лидер партии «Батькивщина». Предложение Тимошенко является популистским, а США и МВФ никогда не откажутся от такого рычага давления на Украину, уверены опрошенные RT эксперты.

Украина должна обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) для списания всех внешних долгов перед организацией. Об этом заявила экс-премьер страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире канала «1+1».

По мнению политика, этот вопрос президент Зеленский должен поднять на предстоящей встрече с вице-президентом США Камалой Харрис в Мюнхене.

«Вопрос, который должен поднять президент, — это вопрос списания долгов Украины. История мира знает массу примеров, когда в таких ситуациях списывались долги государств. Например, 25 странам в начале коронавирусной эпидемии МВФ списал долги», — заявила Тимошенко.

Так же поступали и с государствами, которые попадали «под агрессию или в другие тяжёлые ситуации», утверждает бывший премьер.

«Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что, если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных», — считает Тимошенко.

«Несправедливый» фонд

Напомним, официальные лица и политики на Украине неоднократно высказывали недовольство отношением МВФ к Киеву.

Так, в июне 2020 года глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает МВФ по кредитам для Украины, — крайне сложные и во многом неприемлемые.

«Дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что, скорее всего, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придётся вести жёсткие переговоры, и не факт, что они приведут к какому-то успеху», — сказал тогда депутат.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский летом 2021 года заявил, что Фонд поступает по отношению к Украине несправедливо, выдвигая ей те же требования, что и другим странам.

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное», — заявлял президент Украины.

Однако при этом Зеленский подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата страны, так как к программе фонда привязаны другие программы финансовой поддержки.

«Поэтому мы обязательно сделаем всё, что пообещали», — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что отдельные представители политических кругов Украины возлагают ответственность за сложные отношения Киева с МВФ именно на Юлию Тимошенко.

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Так, бывший глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов утверждал, что в бытность премьером Тимошенко якобы «кинула» фонд, что стало отправной точкой для более предвзятого отношения к украинской стороне.

«Были времена, когда нам первый транш давали без условий. Когда это изменилось? Когда Юлия Владимировна Тимошенко была премьер-министром: обещала одно, зашли деньги — «кинула» МВФ, откатила ту реформу, которую обещала, и после этого нам больше не доверяют», — обвинил бывшего премьера Милованов.

Просьба о помощи

Напомним, 16 февраля американские СМИ со ссылкой на представителей администрации Байдена сообщили, что вице-президент США Камала Харрис проведёт встречу с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности, на которой она будет возглавлять вашингтонскую делегацию.

В частности, издание The Hill со ссылкой на источники сообщило, что Харрис выступит с речью об угрозе, которую якобы представляет Россия для Украины, а также о последствиях для РФ в случае «военного вторжения» на украинскую территорию.

© AP Photo/Andrew Harnik

При этом источники американских СМИ не упоминали, намерена ли Харрис обсуждать вопросы финансовой поддержки Киева, о которой президент Украины просил Джо Байдена.

Напомним, согласно данным телеканала CNN, во время телефонного разговора с президентом США 13 февраля Зеленский обратился к Джо Байдену с просьбой предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку.

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Украинский политолог Александр Семченко, комментируя слова лидера «Батькивщины» поднять вопрос долга Киева перед МФВ, назвал такое предложение популистским и невыполнимым. Отдельно на это указывает упоминание Будапештского меморандума, который никак не связан с долгами перед МВФ, добавил эксперт.

«Этот меморандум даже не был ратифицирован Верховной радой Украины, не говоря уже о парламентах других стран. Тимошенко носится с ним ещё со времен президентских выборов, рассказывая, что меморандум — это реальная альтернатива Минским соглашениям, а Минские соглашения — это очень вредоносная история, которая якобы подрывает суверенитет Украины. По её словам, Будапештский меморандум — это панацея. Она считает украинцев глупыми, надеясь, что эти популистские высказывания помогут ей нарастить рейтинг», — подчеркнул собеседник RT.

Напомним, в Будапештском меморандуме говорилось о том, что стороны будут уважать независимость и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного арсенала, который достался ей после распада СССР. Однако документ не получил обязательной силы, так как в итоге не был ратифицирован ни одним из государств-подписантов.

США являются одним из учредителей МВФ, и имеют в нём определённое влияние, однако у Вашингтона нет никакого интереса списывать долги Украины, добавил Семченко.

Заявление со стороны Тимошенко о необходимости списать задолженность перед МВФ говорит о кризисной ситуации в экономике Украины, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT.

«Эта ситуация, которая сложилась после «евромайдана», является результатом деятельности последних двух президентов Украины. При этом перманентный кризис в стране усугубился из-за действий США, которые развернули информационную кампанию о «вторжении» России, что привело к безудержному бегству капитала. В итоге и без того очень слабая украинская экономика получила чрезвычайно сильный удар из-за действий своего союзника и патрона, то есть США», — пояснил Шаповалов.

По мнению политолога, Тимошенко решила воспользоваться ситуацией и нанести удар Зеленскому, который естественно такого списания долгов добиться не сможет.

«Поэтому данное заявление нужно рассматривать прежде всего во внутриполитическом контексте. То есть в рамках той борьбы, которая идёт между Тимошенко, с одной стороны, другими украинскими политиками и президентом Зеленским с другой», — рассказал эксперт.

При этом закредитованность Украины и задолженность перед МВФ — это результат деятельности прозападных элит, к которым принадлежит и сама Тимошенко, добавил Владимир Шаповалов. Однако МФВ и США никогда не откажутся от такого рычага давления на Киев, полагает аналитик.

По мнению политолога, на такое предложение Украины «реакция будет либо нулевой, либо ограничится незначительными подачками», которые периодически и МФВ, и США предоставляют Украине, чтобы напомнить о том, кто является её истинным благодетелем.

«Но эти подачки никак не решают те серьёзные вопросы, которые существуют в стране, однако создают впечатление, что Запад заботится об Украине. При этом, если помощь всё же будет оказана, она будет обусловлена выполнением серьёзного перечня обязательств, которые Украина должна будет выполнить», — заключил эксперт.