CNN: Зеленский пригласил Байдена «как можно скорее» посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках переговоров пригласил своего американского коллегу Джо Байдена «как можно скорее» посетить Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве.

По словам собеседника телеканала, украинский лидер запросил у Байдена дополнительной финансовой поддержки и «более продвинутой военной помощи» в виде современного вооружения.

Официальные лица из США назвали визит американского лидера на Украину маловероятным.

Ранее сообщалось о завершении телефонной беседы Байдена и Зеленского. Переговоры продлились почти час.

По словам президента Украины, государственные лидеры обсудили вопросы, связанные с безопасностью, экономикой, а также об имеющихся рисках, санкциях и «российской агрессии».