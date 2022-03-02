«Негативный багаж»: как 30 лет назад начался конфликт в Приднестровье и каковы перспективы его разрешения

2 марта 1992 года в Приднестровье полицейские и «добровольцы» атаковали под Дубоссарами полк 14-й российской армии, которая придерживалась нейтралитета. Кишинёв стал развивать наступление в непризнанной республике и вышел к Бендерам. Чтобы остановить ожесточённые бои и гибель гражданских, Москва по согласованию с молдавским руководством провела миротворческую операцию. Сейчас за сохранение мира в регионе по-прежнему отвечают «голубые каски» РФ. Эксперты не исключают, что на ситуацию в Приднестровье может повлиять текущая обстановка на Украине. В то же время аналитики сомневаются, что спустя 30 лет Кишинёв санкционирует новую силовую кампанию.

30 лет назад, 2 марта 1992 года, политический конфликт в Приднестровье перешёл в горячую фазу. В этот день отряды полиции особого назначения (ОПОН) и молдавские «добровольцы» напали на позицию полка гражданской обороны 14-й российской армии в Кочиерах (под Дубоссарами).

На помощь российским военнослужащим прибыли приднестровские ополченцы, однако командование 14-й армии распорядилось отвести войска. Молдаване закрепились в Кочиерах и наладили транспортную связь с правым берегом Днестра, что позволило начать переброску подкреплений и развернуть наступление на Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР).

По данным Тирасполя, в ходе развернувшихся боевых действий погибли 809 приднестровцев, 130 из которых были мирными жителями. Кишинёв не публиковал официальную статистику, однако на мемориале, который был установлен в столице Молдавии в память о событиях на левом берегу Днестра и в Бендерах, высечено более 400 имён.

Борьба за суверенитет

Как отмечается в материалах Минобороны РФ, вооружённые столкновения в Приднестровье стали последствием недальновидных решений советского руководства и эрозии государственности СССР.

Приднестровье представляет собой полосу территории преимущественно вдоль левого берега Днестра. До 1940 года, когда Советский Союз присоединил Бессарабию (входила в состав Румынии), в регионе проживали преимущественно русские и украинцы. Не считаясь с данным обстоятельством, в Москве решили создать Молдавскую ССР, объединив Бессарабию и земли на левом берегу Днестра.

23 июня 1990 года Верховный Совет Молдавской ССР принял декларацию о независимости страны. В ответ 2 сентября того же года в Тирасполе II съезд депутатов всех уровней Приднестровья провозгласил создание республики в составе Советского Союза.

1 декабря 1991 года в Приднестровье состоялись выборы президента и референдум о независимости. При явке 78% почти 98% обладателей права голоса высказались за суверенитет региона. Независимость Приднестровья поддержали не только русские и украинцы, но и значительная часть местных молдаван и румын.

В Кишинёве отказались признавать правомерность плебисцита и начали подготовку к силовому сценарию решения конфликта. 28 марта молдавский лидер Мирча Снегур ввёл чрезвычайное положение. Также он распорядился «ликвидировать и разоружить» приднестровское ополчение.

В ПМР восприняли операцию Кишинёва как попытку вооружённых националистов отнять у республики свободу, язык и атаковать мирное население. Между молдаванами и сторонниками ПМР завязались ожесточённые бои, которые достигли своего апогея в июне 1992 года, когда развернулось сражение за Бендеры — главный порт и крупный железнодорожный узел на правом берегу Днестра.

Дислоцированные в регионе части 14-й армии получили приказ сохранять нейтралитет, несмотря на то что они подвергались нападениям со стороны молдаван с целью захвата оружия и заложников.

Приднестровье, 1992 год

РИА Новости

© И. Зенин

Тем временем бои приобретали всё более ожесточённый характер и сопровождались гибелью гражданских. В Москве уже не могли оставаться безучастными. К тому же в поддержку ввода «голубых касок» выступил и сам Снегур. Миротворческая операция, которая положила конец боестолкновениям, была проведена под командованием генерал-лейтенанта Александра Лебедя.

21 июля 1992 года Москва и Кишинёв заключили соглашение «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Документ узаконил присутствие «голубых касок» в составе шести батальонов для контроля за соблюдением перемирия и содействия поддержанию правопорядка.

«Негативный багаж»

В настоящее время миротворческую миссию в ПМР выполняют военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ). Последовательным сторонником вывода Вооружённых сил РФ является нынешний президент Молдавии Майя Санду, контролирующая правящую проевропейскую Партию действия и солидарности. В уходе «голубых касок» она видит залог восстановления «территориальной целостности и независимости» Молдавии.

Между тем, как отметили опрошенные RT эксперты, спустя почти 30 лет после заключения перемирия так и не была выработана дорожная карта окончательного урегулирования приднестровского конфликта.

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В 1997 году президенты Молдавии и ПМР приняли так называемый меморандум Примакова, по которому Тирасполь согласился строить свои отношения с Кишинёвом «в рамках общего государства» взамен на право самостоятельно поддерживать контакты с другими странами.

На переговорах в 2003 году молдавский лидер Владимир Воронин и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак достигли договорённости о федерализации Молдавии, что означало завершение политического конфликта. Однако после вмешательства посла США Воронин отказался подписывать соответствующее соглашение с лидером ПМР.

В 2006 году в Приднестровье состоялся референдум о присоединении к России. По его итогам почти 97% жителей высказались за то, чтобы стать частью РФ. В том же году ускорился процесс выдачи российских паспортов жителям непризнанной республики.

Тем не менее с мёртвой точки процесс мирного урегулирования сдвинулся только спустя десять лет — с приходом к власти в Молдавии президента-социалиста Игоря Додона. При нём было запущено обсуждение широкой автономии Приднестровья, но реформа так и не была реализована.

Российские миротворцы в ПМР

© Министерство обороны РФ

В комментарии RT уроженец Тирасполя, экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что не верит в готовность Кишинёва идти на уступки ПМР и выполнять какие-либо обязательства. Он подчеркнул, что российские войска были и остаются самым надёжным гарантом безопасности жителей Приднестровья.

«Скажу больше: Кишинёв не откажется от попыток забрать Приднестровье в состав Молдавии. Единственное, что его реально сдерживает, — это российские миротворцы. Конечно, я не думаю, что спустя 30 лет повторятся вооружённые столкновения, но, если будут какие-то провокации, ОГРВ не станет отстранённо наблюдать за происходящим. Тем более многие жители ПМР стали обладателями российских паспортов. Их безопасность — безусловный приоритет для российских солдат», — заявил Худяков.

По его мнению, определённое значение для судьбы Приднестровья будет иметь развязка ситуации на Украине, где российская армия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как считает экс-депутат, руководство Молдавии непременно сделает политические выводы из событий в соседней стране.

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Отметим, что на сегодняшний день, несмотря на жёсткую позицию западных государств, Кишинёв отказался вводить какие-либо санкции против Москвы и не стал давать оценки действиям Вооружённых сил РФ.

25 февраля в эфире телеканалу «Молдова-1» Майя Санду заявила, что не видит предпосылок для втягивания страны в происходящие боевые действия. Также она опровергла появившиеся в соцсетях утверждения о том, что ракетные удары по военным объектам в Одессе были нанесены с территории ПМР.

По прогнозу Худякова, Кишинёв не будет принимать какие-либо конкретные решения по Приднестровью, пока не завершится спецоперация на Украине. Политик напомнил, что Майя Санду является выходцем из правого идеологического лагеря. В то же время Худяков сомневается в том, что она способна отдать приказ на решение конфликта вокруг ПМР силовым путём по примеру Украины с Донбассом.

В разговоре с RT приднестровский политолог Дмитрий Ермолаев выразил уверенность в том, что Кишинёв извлёк уроки из вооружённого противостояния с ПМР в 1992 году и не станет повторять силовой сценарий.

«Это был ужасный военный конфликт, но в целом стороны смогли преодолеть оставшийся после него негативный багаж. Той ненависти, которая была, уже нет, хотя определённые сложности в отношениях между Тирасполем и Кишинёвом, конечно же, существуют. Всё же сейчас вряд ли в Молдавии найдутся безумные головы, которые пойдут на обострение и провокации», — говорит Ермолаев.

Блокпост военнослужащих ОГРВ в ПМР

РИА Новости

© Сергей Кузнецов

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский также полагает, что Кишинёв не станет обострять ситуацию с Приднестровьем. В комментарии RT он заявил, что политические противоречия между Кишинёвом и Тирасполем сглаживают развитие экономических связей и общие интересы во внешней торговле.

«Товары из Приднестровья идут через таможенную службу Молдавии, а у Кишинёва зона свободной торговли с ЕС. Экспорт в Россию меньше из-за сложной логистики. Кроме того, на левом берегу расположена Молдавская ГРЭС. Это очень важный объект, и он работает на российском газе», — подчеркнул эксперт.

Вардомский полагает, что во многом именно экономический и энергетический факторы предопределили нейтральную позицию Кишинёва по текущей ситуации на Украине.

«У Молдавии есть сильная зависимость от российских энергоносителей. Кишинёв не хочет рисковать в угоду Западу и в сложившейся ситуации ведёт себя достаточно лояльно к Москве, придерживается разумной политики», — подытожил Вардомский.