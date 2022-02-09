«Позитивная динамика»: глава МИД Абхазии — о развитии республики и об отношениях с Россией

Руководство Абхазии передало обращение на имя генсека ООН. Документ содержит призыв предоставить республике статус государства-наблюдателя в Генассамблее ООН. Об этом в интервью RT сообщил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба. Министр также рассказал о той работе, которая ведётся сейчас для укрепления российско-абхазских отношений. Кроме того, республика развивает связи с другими странами. Так, весной планируется учредить Деловой совет «Абхазия—Сирия».

— Инал Батувич, в советское время Абхазия всегда ассоциировалась с образом всесоюзной здравницы. В республику ездили отдыхать сотни тысяч людей. Как сегодня развивается республика, учитывая наследие войны с Грузией и международные санкции?

— Если говорить в абсолютном выражении, то сейчас ежегодно Абхазию посещает около миллиона туристов. Это статистика последних лет, и это весьма существенные цифры. Мы стремимся к тому, чтобы количество туристов и период их пребывания в республике увеличивались. Это чрезвычайно важно с экономической точки зрения, ведь туризм, безусловно, остаётся ключевой отраслью нашей экономики.

Можно даже сказать, что в Абхазии сформировалась такая экономическая модель, которая предполагает наличие туристических кластеров, в рамках которых существуют смежные отрасли — сфера услуг, транспорт. Такая экономическая модель позволяет создавать рабочие места, наполнить бюджет налоговыми поступлениями. Поэтому сфере туризма уделяется особое внимание.

Кроме того, в республике развивается сельское хозяйство, хотя, может, и не такими бурными темпами, как туризм.

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба о международных санкциях и противодействии со стороны Грузии

Вы упомянули международные санкции. В принципе, Абхазия практически всё время после войны живёт под санкциями — конечно, это серьёзный вызов. И, конечно, есть очень трепетное внимание со стороны Грузии. Грузия очень внимательно следит за нашими не только политическими, но и экономическими, инвестиционными проектами. И делает всё возможное, чтобы их заблокировать. Но мы преодолевали и будем преодолевать это сопротивление при поддержке Российской Федерации.

— Как развивается ваша внешняя политика? Какие ключевые новые проекты вы планируете реализовать?

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— В этой области у нас есть ряд новых проектов.Прежде всего, мы запускаем в республике медиацентр. Его основная задача будет заключаться в мониторинге мировых СМИ, мировых социальных сетей и в формировании нашего правильного имиджа, в проведении информационных кампаний. В этой работе мы опираемся на поддержку Департамента информации и печати МИД России и Марии Владимировны Захаровой, официального представителя МИД.

Надеемся, что мы сможем провести эффективные информационные кампании. В том числе, и для создания образа новой солнечной Абхазии, привлекательной для туристов.

Кроме того, мы сейчас запускаем проект Абхазского инвестиционного форума, который будет проходить в регионах России. На этой площадке мы будем представлять инвестиционный потенциал Республики Абхазия российским регионам и региональным группам инвесторов.

Главная задача — пригласить их в Абхазию, чтобы они посмотрели на республику и проанализировали возможность инвестирования в нашу страну. Кроме того, мы активно занимаемся молодёжью. На базе посольства в Москве создан Центр поддержки молодёжи «Будущее Абхазии».

Здесь будет оказываться поддержка талантливой молодёжи для поступления в ведущие вузы России, а также стажировок. Это тоже очень важная работа для укрепления наших отношений.

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба о российско-абхазских отношениях, а также сотрудничестве с другими странами

Если говорить в целом, то самое главное, конечно, для нас — это укрепление, качественное наполнение отношений с Россией. Это, безусловно, наш приоритет. Кроме того, мы активно занимаемся развитием наших отношений и с другими странами. Это страны, которые признали Абхазию, — скажем, Сирия, Венесуэла, Никарагуа. Это страны, которые не признали Республику Абхазия, её международную правосубъектность, но тем не менее мы активно с ними общаемся.

Мы передали обращение в адрес генерального секретаря Организации Объединённых Наций, через первого заместителя председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексея Борисова.

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В обращении мы призываем предоставить Республике Абхазия статус государства-наблюдателя в Генассамблее ООН. Этот статус даст нам возможность участвовать в дискуссиях Генассамблеи. Мы очень хотим, чтобы наш голос услышали, чтобы Республика Абхазия рассказывала сама о себе. Никто лучше нас не расскажет о наших проблемах, о наших вопросах, которые нас волнуют.

Кроме того, мы предложили провести в Республике Абхазия форум по целям устойчивого развития ООН, он пройдёт весной.

Мы исходим из того, что наш диалог с ООН будет очень продуктивным. Надеемся, что эта работа будет приносить результаты с точки зрения интеграции республики в международное сообщество и реализации совместных социальных проектов на территории Абхазии.

— Весной планируется учреждение Делового совета «Абхазия—Сирия». Каковы цели и задачи этой структуры?

— Это наша инициатива, она нацелена на укрепление отношений с Сирийской Арабской Республикой. Этому направлению работы мы уделяем особое внимание.

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба о создании Делового совета «Абхазия-Сирия»

В рамках Делового совета будут работать по десять предпринимателей от Абхазии и от Сирии, и по одному сопредседателю. Это предприниматели, которые видят перспективы развития наших торгово-экономических связей. Также будут созданы отдельные комитеты, комиссии, которые будут заниматься определёнными тематическими направлениями. Это вопросы логистики, финансового обеспечения, торговли — как известно, Сирия тоже сталкивается с санкциями в контексте международной финансовой системы. Кроме того, это вопросы, связанные с налаживанием определённых производств. Сейчас мы находимся на стадии изучения рынков двух стран. То есть, мы хотим понять, чем мы можем быть полезны Сирии, и наоборот.

Надеемся, что Деловой совет позволит придать дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей с Сирией.

— Ещё в 2018 году Сирия и Абхазия заключили соглашение о беспошлинной торговле. В каком состоянии находятся торговые отношения сейчас, каков объём взаимной торговли?

— Объёмы торговли с Сирией сейчас невысокие — мы только начинаем развивать наши отношения. Свою роль играет также пандемия коронавируса. Пока что мы находимся на стадии изучения рынков друг друга. У нас есть двусторонний комитет, который занимается проработкой перспективных направлений деятельности.

Кодорское ущелье в Абхазии

Legion-Media

© Ana Flašker

— Сирия признала независимость Абхазии. В свою очередь, Турция является важным торговым партнёром Абхазии, но не признает её суверенитет. Есть ли какие-то шансы и предпосылки к тому, что Анкара признает Абхазию в будущем?

— Мы придаём очень серьёзное значение развитию торгово-экономических, гуманитарных связей с Турцией. Республика Абхазия является субъектом международного права для ряда стран. При этом Республика Абхазия является геополитической реальностью. И это признают все страны, они на самом деле де-факто признают Абхазию.

В Турции проживает многочисленная абхазская диаспора, это порядка 500 тысяч человек. Поэтому очевидно, что мы имеем отношения и что они будут развиваться.

Полагаю, что и Турция, и все остальные страны, безусловно, признают реальностью Республику Абхазия. Понятно, что официальное признание — вопрос времени. Мы действуем в рамках международного права, в конструктивном ключе.

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Бывший президент Грузии Саакашвили, выступая на суде, открыто признался, что он подкупал руководителей и правительства иностранных государств, для того чтобы они не признавали Абхазию. Мы же действуем в рамках не только международного права, но и норм приличия, и такими методами не пользуемся. Исходим из того, что страны, включая Турцию, сам дозреют до признания Республики Абхазия.

— Как сейчас развивается торговля между Турцией и Абхазией? Осуществляет ли Турция инвестиции в абхазскую экономику?

— Могу назвать следующие цифры. В 2021 годуэкспорт из Турции в Республику Абхазия составил в рублёвом эквиваленте 1,5 миллиарда. А Республика Абхазия в прошлом году экспортировала в Турцию продукции примерно на сумму в 500 миллионов рублей. В основном, речь идёт о рыбной продукции. Товарооборот между нашими странами постоянно увеличатся.

Инвестиции тоже растут, в первую очередь инвестиции Турции в абхазскую экономику — в сельское хозяйство, торговлю и гостиничный бизнес. В основном это средства абхазской диаспоры, которая проживает в Турции.

— Абхазская диаспора в Турции превышает численность абхазов в Абхазии. Осенью прошлого года даже обсуждался вопрос об упрощении процедуры получения этническими абхазами из Турции паспортов Абхазии. А по каким критериям идёт отбор по этническому принципу? По самоназванию человека, знанию языка и т. д.?

— В республике действует закон о гражданстве, он регулирует данную процедуру. Кроме того, действует Государственный Комитет по репатриации, он работает с архивами, изучает каждого конкретного человека, который подаёт соответствующее обращение. Это комплексная процедура.

Абхазия

Gettyimages.ru

— Не опасаются ли в Сухуми роста турецкого влияния, по аналогии с грузинской Аджарией? Причём не только экономического, но и политического?

— Аджария имела очень тесную историческую, духовную связь и с Османской империей, и потом с Турцией. Напомню, что значительная часть населения Аджарии исповедует суннитский ислам, многие говорят на турецком языке. Конечно, у нас в Абхазии такого нет.

Кроме исторических и религиозных связей, Аджария и Турция имеют прочные экономические связи. В годы президентства Михаила Саакашвили в Аджарии были открыты беспрецедентные условия для турецкого бизнеса. Сегодня даже аэропорт Батуми принадлежит турецким предпринимателям. У нас, конечно, ситуация совсем другая, поэтому и нет опасений.

— В Абхазии действуют ограничения на покупку недвижимости иностранцами. Не тормозит ли это ограничение приток инвестиций в Абхазию? Например, развитие туристического сектора?

— Нет, не тормозит. В Абхазии действует закон об инвестиционной деятельности, в нём очень чётко прописано, что иностранный инвестор может создавать юридические лица, вступать в совместные предприятия, приобретать коммерческую недвижимость и создавать бизнес в республике. В Абхазии очень внимательно относятся к иностранным инвесторам, для них создаются все условия.

И в целом мы видим, что приток иностранных инвестиций постепенно растёт, в республике уже презентуются многомиллиардные проекты по строительству туристических кластеров. Конечно, есть проблемы, но есть и позитивная динамика.

— Доля российских вливаний в госбюджет Абхазии постепенно снижается — например, к 2018 году она упала с 75% до 50%, сейчас эта доля и того меньше. За счёт чего удаётся этого добиться? И какой можно сделать прогноз на перспективу относительно укрепления абхазской экономики?

— Бюджет Республики Абхазия формируется за счёт собственных средств и российской финансовой помощи. Поскольку доля собственных средств растёт, в относительном выражении доля российской финансовой помощи может снижаться. Но это не означает, что она понижается в абсолютном выражении. Конечно, российская финансовая помощь имеет фундаментальное значение для республики, для её инфраструктуры. И позволяет получать синергетический эффект в экономике.

Помощь поступает и по линии инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, и в рамках софинансирования зарплат бюджетников, включая сотрудников силовых ведомств.

Военный корабль НАТО в черноморском порту Батуми, Грузия

globallookpress.com

© Border Police of Georgia/Xinhua

— Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «вывести войска» «с Украины, из Грузии и Молдавии». Сейчас мы наблюдаем, как НАТО и США нагнетают напряжённость между Россией и Украиной, спекулируя Донбассом. В Грузии оппозиция из партии Михаила Саакашвили не оставляет попыток прийти к власти. Как вы думаете, есть ли риск, что со временем тот сценарий, который Вашингтон пытается разыграть на Украине, будет применён в Закавказье? И готова ли Абхазия к такому сценарию?

— Это очень серьёзный вопрос. Мы внимательно наблюдаем за деятельностью коллективного Запада в Черноморском регионе. Речь идёт о приобретающих системный характер военных учениях в рамках партнёрства НАТО с Украиной и Грузией. Конечно, это нас очень беспокоит. Мы видим, что напряжение поддерживается, хотя мы не знаем, какие оно преследует цели.

Что касается готовности, то напомню, что между Российской Федерацией и Республикой Абхазия действует широкая договорно-правовая база. У нас более 200 соглашений разного рода, включая договоры в сфере обороны и безопасности. В Абхазии также находится российская военная база. Поэтому с уверенностью могу заявить о нашей готовности к самым разным сценариям.

— Вы работали в Администрации президента России, занимались Украиной. Как оцениваете перспективы реализации Минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе?

— Видимо, уровень профессионализма действующего украинского руководства не позволяет им выполнить взятые ранее обязательства. Да, они были подписаны предыдущей администрацией, но в государстве должна поддерживаться преемственность подписанных официальными властями обязательств.

Однако мы видим, что украинское руководство находится в постоянном поиске новых интерпретаций Минских соглашений, попытках представить эти договорённости в новом, более выгодном для себя ракурсе. Хотя в Минских соглашениях все меры чётко прописаны — это и предоставление Донбассу особого статуса, и амнистия, и проведение местных выборов. К сожалению, ничего из этого не выполнено.

Здание посольства Республики Абхазия в Российской Федерации

Legion-Media

© Alexander Klenov

Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что украинское руководство будет и дальше пытаться придумать какие-то причины, почему этого сделать нельзя. Хотя именно реализация Минских соглашений является безальтернативным способом разрешения внутреннего конфликта в Донбассе.

Обратите внимание, что даже ментальность людей в разных областях Украины совершенно разная, жители Закарпатья и Харькова — это совершенно разные люди. Возможно, концепция федеративного государства большое подходит Украине, чтобы она эффективно развивалась.

— В конце января состоялось заседание рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией. В 2020 году стороны также утвердили программу формирования общего пространства. Расскажите, пожалуйста, о каких конкретных мерах идёт речь? Как их реализация повлияет на жизнь жителей России и Абхазии?

— Это очень актуальный вопрос. Действительно, недавно состоялась заседание профильной рабочей группы. В рамках создания общего социального-экономического пространства, гармонизации законодательства есть десятки направлений работы. Это и здравоохранение, и образование, и вопросы гражданства… По каждому из направлений работают ответственные ведомства, обозначены конкретные сроки, на которые мы ориентируемся.

Могу привести пример в части, касающейся деятельности министерства иностранных дел. Сейчас идёт активная работа над соглашением о двойном гражданстве, это очень важное соглашение. Мы приближаемся к заключительному этапу работы над документом. Гражданам Республики Абхазия это соглашение позволить получать российское гражданство в упрощённом порядке, что несёт понятные социальные льготы. Это важная работа, которая способствует повышению уровня социально-экономического развития нашей республики, а также улучшению наших двухсторонних отношений с Россией.