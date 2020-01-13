«Нет предпосылок для дополнительной эскалации»: парламент Абхазии принял отставку Хаджимбы и назначил и. о. президента

Отставка президента Абхазии Рауля Хаджимбы утверждена парламентом республики. До намеченных на 22 марта президентских выборов исполняющим обязанности главы государства назначен премьер-министр Валерий Бганба. На него уже возлагали такие полномочия в 2014 году — во время предыдущего политического кризиса в стране. Как ожидают эксперты, ситуация должна нормализоваться, поскольку протестующие добились своей цели.

В понедельник, 13 января, произошли перестановки в политическом руководстве Абхазии. В последние дни в стране проходили протестные демонстрации. Республиканский парламент принял прошение об отставке президента Рауля Хаджимбы, а также вице-президента Аслана Барцица.

Как сообщил РИА Новости спикер законодательного органа Валерий Кварчия, за отставку главы государства проголосовали 32 депутата, против — двое.

Исполняющим обязанности президента Абхазии был назначен премьер-министр Валерий Бганба.

«До выборов президента Республики Абхазия возложить полномочия и обязанности президента Республики Абхазия на премьер-министра Республики Абхазия Бганбу Валерия. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — говорится в документе.

Комментируя утверждение Бганбы на пост исполняющего обязанности главы государства, Валерий Кварчия заметил, что 67-летний политик имеет подобный опыт, поскольку во второй раз временно возьмёт на себя эти полномочия.

Бганба был и. о. президента Абхазии с 1 июня по 25 сентября 2014 года, после того как в ходе политического кризиса от власти был отстранён Александр Анкваб. В сентябре 2018-го Бганбу назначили премьер-министром Абхазии. Он сменил на этом посту Геннадия Гагулию, погибшего в результате ДТП.

Валерий Бганба

РИА Новости

© Илья Питалев

Накануне на сайте президента Абхазии было опубликовано обращение Рауля Хаджимбы к народу. В нём он сообщал о своей отставке и подчёркивал, что принял такое решение, чтобы «все процессы происходили в законном и конституционном русле».

«Мы должны понимать, что нет иного пути, кроме спокойствия и взаимопонимания, потому что мы — один народ», — говорится в документе.

Лидер оппозиции Аслан Бжания констатировал, что политический кризис в стране завершён. Он также отметил особую роль России в разрешении внутриполитических противоречий, в частности замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева и помощника президента России Владислава Суркова, которые провели встречу с Хаджимбой 12 января.

Также по теме Политическое решение: президент Абхазии ушёл в отставку Президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности главы государства может стать премьер-министр...

Напомним, что протесты оппозиции с требованием провести новые президентские выборы начались 9 января у здания администрации президента Абхазии в Сухуме. Спустя некоторое время они переросли в беспорядки, часть митингующих проникла в здание и завладела оружием. В ходе этих событий пострадали по меньшей мере семь человек.

Причиной возникновения беспорядков стало решение суда отказать оппозиционеру Алхасу Квицинии в пересмотре итогов выборов, прошедших 25 августа 2019 года. По результатам голосования Хаджимба был переизбран, поскольку за него проголосовали 39 793 избирателя (47,39%), а за Квицинию — 38 766 (46,17%). В то же время пункт «Против всех» выбрали около 3,1 тыс. человек.

В этой связи Квициния со ссылкой на ст. 19 закона «О выборах президента Республики Абхазия» настаивал на проведении повторных выборов, поскольку, по словам оппозиционера, за Хаджимбу проголосовали меньше избирателей, чем против него.

10 января Верховный суд Абхазии удовлетворил иск оппозиционера и признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о победе Хаджимбы. Спустя двое суток ЦИК назначила перевыборы президента на 22 марта 2020 года.

«Нет причин для дополнительной эскалации конфликта»

Как считает политолог Александр Асафов, ситуация в Абхазии близка к нормализации, поскольку после отставки Рауля Хаджимбы политический кризис в республике можно считать завершённым.

«Надо понимать, что это небольшая страна и все эти конфликты в сравнении с другими странами имеют весьма скромный характер. Поэтому, судя по поступающим новостям и заявлениям, этот конфликт уже исчерпан: дата выборов назначена, все заявления сделаны, в отставку все, кто должен, уже ушли. Так что я не вижу предпосылок для какой-то дополнительной эскалации конфликта», — заявил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников также отметил, что протестующие добились желаемого, поэтому причин для эскалации напряжённости в стране нет.

«Конечно же, ситуация не разрядится до проведения новых выборов. Это важно для протестующих, это важно для оппозиции — поддерживать напряжённость в республике для достижения необходимого им результата. Оппозиции полное спокойствие и отход в мирное русло невыгодны: снова можно выборы проиграть. Я думаю, что политическая напряжённость будет сохраняться, но без захвата администрации президента, без захвата парламента, без штурма дачи президента», — заявил собеседник RT.