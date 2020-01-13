Политическое решение: президент Абхазии ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности главы государства могут стать премьер-министр Валерий Бганба или спикер парламента Валерий Кварчия. Оппозиция и её сторонники, которые проводят акции протеста с 9 января, приветствовали отставку Хаджимбы, отметив, что такой шаг поспособствует стабилизации ситуации в стране.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о своей отставке. Премьер-министр республики Сергей Шамба зачитал письмо главы государства собравшимся у госдачи протестующим.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — процитировал он президента.

На сайте президента Абхазии также опубликована информация, что глава государства направил заявление об отставке на рассмотрение парламент. Отмечается, что Хаджимба сделал это «во имя мира и сохранения стабильности в стране».

Перед этим сторонники оппозиции пришли к резиденции главы государства, где находился Хаджимба, чтобы требовать его отставки. Лидер оппозиции Аслан Бжания провёл с президентом переговоры до того, как стало известно о его решении уйти в отставку.

Протестующие восприняли новость об уходе главы государства с аплодисментами. Хаджимба занимал свой пост с 2014 года и был переизбран осенью прошлого года.

По словам вице-президента Аслана Барцица, решение об отставке было принято президентом из желания не допустить столкновений.

«Хаджимба, будучи главой государства, принял единственно правильное решение во имя того, чтобы в такое время люди не столкнулись и не было жертв. Это не исходило ниоткуда, это его собственное добровольное желание», — приводит его слова ТАСС.

Решение об отставке поддержал и политический оппонент Хаджимбы Алхас Квициния.

«Я, конечно, доволен. Это был единственный выход для стабилизации обстановки в нашей стране», — цитирует его ТАСС.

По словам Бжании, можно говорить о завершении политического кризиса в стране. Он отметил особую роль России в его урегулировании — 10 января замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев провёл с Хаджимбой переговоры, а помощник президента России Владислав Сурков встретился с абхазским лидером 12 января.

«Хотел бы отметить особую роль Российской Федерации. Нургалиев и Сурков оказали особое содействие в урегулировании кризиса», — сказал Бжания.

Юридический порядок

Согласно Конституции страны, решение об отставке президента должен утвердить парламент Абхазии. Вероятно, Народное собрание республики поддержит решение Хаджимбы, так как оно ещё 9 января приняло обращение к президенту с призывом уйти с занимаемой им должности.

Планируется, что заседание по поводу отставки президента пройдёт утром 13 января.

Бжания заверил, что Хаджимба получит все по закону причитающиеся ему, как экс-президенту, привилегии, включая охрану, доступ в парламент и пенсию.

Основной закон республики также гласит, что в случае отставки президента его обязанности будет исполнять вице-президент. Если же и он покинет свой пост, то временным главой государства будет назначен премьер-министр Валерий Бганба.

Барциц заявил, что не сможет исполнять обязанности главы государства, так как ранее Верховный суд признал недействительными итоги выборов, на которых тот был избран вице-президентом. По его мнению, и.о. президента станет Бганба.

Как отметил спикер парламента Валерий Кварчия, вопрос об исполняющем обязанности президента Абхазии будет обсуждаться на переговорах.

«До завтрашнего дня всё, что не прояснилось, прояснится, я думаю. Вопрос, кто будет исполнять (обязанности главы государства. — RT) до конца не решён. Пока, возможно, премьер-министр. Но это пока вопрос переговоров», — подчеркнул он.

Бганба заявил, что «пока ещё не определился». В случае, если он окажется, исполнять обязанности глава государства будет Кварчия.

Основание для отставки

Вопрос об отставке Хаджимбы оппозиция поднимала ещё с сентября, когда было объявлено о его победе на выборах. Спорная ситуация возникла из-за количества отданных за него голосов во втором туре — 39 793, тогда как его оппонент Алхас Квициния набрал 38 766. Графу «против всех» выбрали 3,1 тыс. человек.

Согласно законодательству о выборах, за победителя должны отдать больше голосов, чем против него. При этом не поясняется, учитываются ли те, кто выбрал «против всех».

Квициния обратился в суд, требуя признать незаконной победу Хаджимбы. Поначалу ему было отказано в этом, однако 9 января Верховный суд решил пересмотреть дело в новом составе.

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Сторонники оппозиции собрались сначала у здания суда, а затем выдвинулись в сторону администрации президента. Протесты переросли в беспорядки, в ходе которых демонстранты ворвались в здание офиса главы государства. При этом на тот момент внутри уже не было служащих.

Протестующие захватили оружие, находившееся в администрации, однако не воспользовались им. По разным данным, в ходе беспорядков пострадали от двух до семи человек.

На фоне происходящего Хаджимба провёл срочное заседание Совета безопасности страны, по итогам которого призвал граждан к спокойствию. Он подчеркнул, что силовые структуры приведены в усиленный режим и выразил готовность ввести режим чрезвычайного положения.

На следующий день, 10 января, Верховный суд Абхазии удовлетворил иск Квицинии и признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о победе Хаджимбы. 12 января ЦИК сообщил, что новые выборы состоятся 22 марта.