«Силовые структуры переведены на усиленный режим»: президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения

Сторонники абхазской оппозиции организовали в Сухуми протесты, которые позднее переросли в беспорядки. Митингующие захватили здание администрации президента. Они требуют отставки главы государства Рауля Хаджимбы. Прошло несколько месяцев после его победы на выборах, однако оппоненты президента настаивают на проведении повторного голосования. Хаджимба отказался покидать свой пост и провёл заседание Совбеза страны, по итогам которого сообщил, что силовые структуры переведены на усиленный режим работы. Он также заявил о готовности ввести режим чрезвычайного положения. Позднее парламент Абхазии принял обращение к президенту с предложением о его отставке.

В столице Абхазии Сухуми сторонники оппозиции устроили беспорядки у здания администрации президента. Они требуют отставки действующего главы государства Рауля Хаджимбы. Некоторые протестующие проникли в само здание.

«Парламент Абхазии должен назначить дату новых выборов президента, — приводит Sputnik Абхазия слова одного из организаторов митинга. — В 2014 году Рауль Хаджимба говорил, что во время президентской гонки делается много чего для граждан страны, что нужно их проводить чаще».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики сообщил, что за медицинской помощью никто из участников протестов не обращался.

Депутат абхазского парламента Леонид Чамагуа заявил, что Хаджимбе передали просьбу протестующих оставить пост, но тот её отверг.

Изначально митинг должен был пройти у здания Верховного суда, который в четверг, 9 января, принял решение возобновить иск оппозиции о признании итогов выборов президента недействительными. Однако позже протестующие выдвинулись к зданию администрации президента — организаторы митинга заявили, что не несут за это ответствености.

Кандидат на пост президента от оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния охарактеризовал ситуацию в стране как «кошмарную» и обвинил в этом действующие власти.

«Если ситуация выйдет из-под контроля, то мы своё государство окончательно загубим. Этого нельзя допускать, пусть депутаты думают… Пусть ситуацию отслеживают, выскажут своё мнение, выскажут в конце концов главе государства», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, Хаджимба провёл заседание Совбеза Абхазии, по итогам которого призвал население республики «не поддаваться на провокации».

«Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения», — говорится на сайте главы государства.

В то же время абхазские парламентарии рассматривают возможность срочного созыва законодательного органа для объявления Хаджимбе вотума недоверия. Об этом рассказал депутат Рауль Лолуа в рахговоре с РИА Новости. По данным агентства, некоторые парламентарии его поддержали.

При этом в ходе совещания у спикера парламента Валерия Кварчии случился сердечный приступ, в связи с чем его госпитализировали.

СМИ сообщают, что часть протестующих ушли к зданию парламента.

Позднее парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку. Об этом сообщил ТАСС. По данным агентства, за данное решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших депутатов. Всего в Народном собрании 35 парламентариев.

Оспаривание итогов выборов

Первый тур выборов президента Абхазии прошёл 25 августа. Впервые в истории страны в них принимали участие девять кандидатов, в том числе Хаджимба, выдвигавшийся на второй срок.

Однако на первых выборах определить победителя не удалось — никто из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Во второй тур прошли Хаджимба и Квициния, набравшие соответственно 23,85% и 21,97% голосов.

При втором туре голосования разрыв между политиками сократился и составил чуть более 1 тыс. голосов — за Хаджимбу проголосовали 39 793 избирателя (47,39%), за Квицинию — 38 766 (46,17%). При этом пункт «против всех» выбрали порядка 3,1 тыс. человек.

Квициния утверждает, что необходимо провести повторные выборы, ссылаясь на ст. 19 закона «О выборах президента Абхазии». По его словам, нельзя назначать Хаджимбу победителем в выборах, так как число отданных за него голосов меньше, чем против него (в данном случае это сумма голосов за Квицинию и против всех).

Представитель оппозиции подал иск в Верховный суд с требованием отменить решение ЦИК о победе Хаджимбы, однако суд подтвердил итоги выборов.

В четверг 9 января пресс-служба Верховного суда сообщила, что иск Квицинии будет рассмотрен заново, уже новым составом судей.

«Заявление представителя истца — адвоката Инги Габилаиа — об отводе от участия в административном деле судьи Романа Кварчия ввиду его личной заинтересованности в исходе дела удовлетворено при равном количестве голосов, поданных за и против отвода, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. — В соответствии с требованиями кодекса Республики Абхазия «Об административном судопроизводстве», отведённый судья подлежит замене, после чего судебное разбирательство производится с самого начала и должно быть рассмотрено в срок, не превышающий два месяца».