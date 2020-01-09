Посольство призвало россиян избегать мест протестов в Сухуме

Российское посольство в Абхазии рекомендовало гражданам России, находящимся в Сухуме, избегать мест проведения протестов оппозиции. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Резиденция правительства и Президента Республики Абхазия. Архивное фото / © wikipedia.org

В посольстве отметили, что следят за развитием ситуации в абхазской столице, где сторонники оппозиции штурмуют здание администрации президента. «Обстановка в столице, за исключением центра города, остаётся в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать мест протестов», — говорится в сообщении диппредставительства. Ранее в администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме.