Посольство призвало россиян избегать мест протестов в Сухуме

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Российское посольство в Абхазии рекомендовало гражданам России, находящимся в Сухуме, избегать мест проведения протестов оппозиции. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
Посольство призвало россиян избегать мест протестов в Сухуме
  • Резиденция правительства и Президента Республики Абхазия. Архивное фото / © wikipedia.org

В посольстве отметили, что следят за развитием ситуации в абхазской столице, где сторонники оппозиции штурмуют здание администрации президента.

«Обстановка в столице, за исключением центра города, остаётся в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать мест протестов», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее в администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме.

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