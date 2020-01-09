Посольство призвало россиян избегать мест протестов в Сухуме
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В посольстве отметили, что следят за развитием ситуации в абхазской столице, где сторонники оппозиции штурмуют здание администрации президента.
«Обстановка в столице, за исключением центра города, остаётся в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать мест протестов», — говорится в сообщении диппредставительства.
Ранее в администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме.