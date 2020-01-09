В Абхазии заявили о попытке государственного переворота

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RT
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм администрации главы государства.
В Абхазии заявили о попытке государственного переворота
  • © Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

«Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает всё от неё зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле», — приводит Интерфакс заявление.

Ранее протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента, были выбиты несколько окон и дверь, внутри находятся силовики.

Как передаёт ТАСС, участники митинга требуют отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы.

С призывом сложить президентские полномочия к Хаджимбе также обратилась политическая партия «Айтаира».

Сообщалось, что одним из инициаторов митинга стал Ахра Авидзба, который требовал отставки главы МВД Гарри Аршбы.

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