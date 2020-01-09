Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

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RT
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии, передаёт РИА Новости. Отмечается, что выбиты несколько окон и дверь. Внутри находятся силовики.
Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
  • © wikipedia.org

Как рассказал агентству один из участников митинга, протест связан с недавним убийством в центре Сухума. По его словам, арестованный по делу работал в президентской охране.

Ранее сообщалось, что на площади находятся несколько сотен человек.

Одним из инициаторов акции является Ахра Авидзба, требовавший отставки главы МВД Гарри Аршбы. 

В провластной партии «Форум народного единства Абхазии» сообщили, что часть оппозиционных сил выступила с заявлениями, направленными на дестабилизацию ситуации в стране.

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