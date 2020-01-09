В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента

Протестующие начали штурмовать здание администрации президента Абхазии, передаёт РИА Новости. Сообщается, что они выломали дверь и пытаются проникнуть внутрь.

По оценкам агентства, на площади находятся около 500 человек, включая представителей силовиков.

Как отмечается, одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, требовавший отставки главы МВД Гарри Аршба.

В 2019 году в Абхазии прошли президентские выборы. Действующий президент Рауль Хаджимба победил с 47,39% голосов. Его соперник председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 46,19%.

Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, но получил отказ. 9 октября Хаджимба вступил в должность, однако оппозиция настаивает на повторных выборах.