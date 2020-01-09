Суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по выборам президента

Верховный суд Абхазии дал отвод одному из трёх судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего итоги выборов президента.

Как передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда, жалоба будет вновь рассмотрена новым составом судей.

«Заявление представителя истца — адвоката Инги Габилаиа — об отводе от участия в административном деле судьи Романа Кварчия, ввиду его личной заинтересованности в исходе дела, удовлетворено при равном количестве голосов, поданных за и против отвода», — говорится в сообщении.

Согласно Кодексу Республики Абхазия об административном судопроизводстве, отведённый судья подлежит замене, после чего, как отмечается, судебное разбирательство производится с самого начала.

В 2019 году в Абхазии прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов.

Его соперник Алхас Квициния набрал 46,19%.

Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, но получил отказ.

9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. Митингующие требуют отставки президента.

В администрации президента Абхазии назвали эти события попыткой государственного переворота.