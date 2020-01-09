Суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по выборам президента

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Верховный суд Абхазии дал отвод одному из трёх судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего итоги выборов президента.
Суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по выборам президента
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Как передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда, жалоба будет вновь рассмотрена новым составом судей.

«Заявление представителя истца — адвоката Инги Габилаиа — об отводе от участия в административном деле судьи Романа Кварчия, ввиду его личной заинтересованности в исходе дела, удовлетворено при равном количестве голосов, поданных за и против отвода», — говорится в сообщении.

Согласно Кодексу Республики Абхазия об административном судопроизводстве, отведённый судья подлежит замене, после чего, как отмечается, судебное разбирательство производится с самого начала.

В 2019 году в Абхазии прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов.

Его соперник Алхас Квициния набрал 46,19%.

Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, но получил отказ.

9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. Митингующие требуют отставки президента.

В администрации президента Абхазии назвали эти события попыткой государственного переворота

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