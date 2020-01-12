Парламент Абхазии рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке
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Об этом сообщил спикер парламента страны Валерий Кварчия.
«Завтра парламент рассмотрит заявление об отставке президента Абхазии Рауля Хаджимбы», — цитирует его Интерфакс.
Также Кварчия заявил о поддержке решения об исполнении обязанностей лидера страны до новых президентских выборов премьер-министром республики Валерием Бганбой, отметив, что оно «абсолютно в рамках Конституции».
Ранее стало известно, что Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Как заявил вице-президент страны Аслан Барциц, такие меры необходимы для сохранения стабильности в государстве.
10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.
Подробности — в материале RT.