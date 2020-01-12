Парламент Абхазии рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке

Парламент Абхазии в понедельник, 13 января, рассмотрит заявление президента республики Рауля Хаджимбы об отставке.

Об этом сообщил спикер парламента страны Валерий Кварчия.



«Завтра парламент рассмотрит заявление об отставке президента Абхазии Рауля Хаджимбы», — цитирует его Интерфакс.

Также Кварчия заявил о поддержке решения об исполнении обязанностей лидера страны до новых президентских выборов премьер-министром республики Валерием Бганбой, отметив, что оно «абсолютно в рамках Конституции».

Ранее стало известно, что Хаджимба принял решение уйти в отставку.

Как заявил вице-президент страны Аслан Барциц, такие меры необходимы для сохранения стабильности в государстве.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

Подробности — в материале RT.