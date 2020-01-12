Лидер оппозиции Абхазии прибыл на переговоры с президентом

Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания прибыл в резиденцию президента Рауля Хаджимбы на переговоры.

«Подтверждаем, что состоится встреча в резиденции на государственной даче», — приводит ТАСС слова руководителя штаба Общенационального движения по защите государственности республики Теймураза Хишбы.

Отмечается, что на территорию резиденции Хаджимбы заехали два автомобиля, часть оппозиционеров остались на площадке перед воротами.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на Бжанию, темой переговоров могут стать вопросы, «вытекающие из решения Верховного суда и Центризбиркома о назначении новых выборов президента Абхазии».

Ранее Бжания рассказал о результатах встречи с премьер-министром республики Валерием Бганбой, отметив, что были обсуждены требующие решения для выхода из политического кризиса вопросы.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

Хаджимба выразил уверенность, что противоречия вокруг выборов будут решены правовым путём.