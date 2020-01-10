Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

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RT
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции. Об этом информирует Sputnik Абхазия.
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
  • © Sputnik/РИА Новости

Как отмечается, суд принял решение назначить повторные выборы президента в установленные Конституцией страны сроки.

Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента. 

В сентябре ЦИК Абхазии официально объявила Рауля Хаджимбу президентом страны. Позднее оппозиционер Алхас Квициния подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов.

Суд признал законным решение Центризбиркома о победе Хаджимбы, иск Квицинии не был удовлетворён.

9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. Митингующие требовали отставки президента.

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