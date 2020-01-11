Президент Абхазии высказался об отмене итогов выборов

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о своей уверенности в том, что противоречия вокруг президентских выборов будут решены правовым путём.

Reuters

«Уверен, что все разногласия вокруг результатов выборов, лихорадящие общество, будут отрегулированы мирным и правовым путём», — цитирует РИА Новости Хаджимбу. Ранее в пресс-службе президента Абхазии Рауля Хаджимбы заявили, что Верховный суд республики принял определение об отмене итогов выборов с нарушениями законодательства, что может привести к обострению политической ситуации. 10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.