В Абхазии заявили об опасности обострения ситуации в республике
- РИА Новости
«Считаем необходимым заявить, что данное определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране», — говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что данное решение было принято в то время, как происходили погромы правительственных зданий, захват Администрации президента и осада Верховного суда.
Также уточняется, что решение Верховного суда будет обжаловано в порядке надзора.
Ранее Рауль Хаджимба обсудил с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым ситуацию в республике.
10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.