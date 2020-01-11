В Абхазии заявили об опасности обострения ситуации в республике

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В пресс-службе президента Абхазии Рауля Хаджимбы заявили, что Верховный суд республики принял определение об отмене итогов выборов с нарушениями законодательства, что может привести к обострению политической ситуации.
В Абхазии заявили об опасности обострения ситуации в республике
  • РИА Новости

«Считаем необходимым заявить, что данное определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что данное решение было принято в то время, как происходили погромы правительственных зданий, захват Администрации президента и осада Верховного суда.

Также уточняется, что решение Верховного суда будет обжаловано в порядке надзора.

Ранее Рауль Хаджимба обсудил с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым ситуацию в республике.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

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