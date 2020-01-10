Лидер Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике
- globallookpress.com
«10 января состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны «обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути её нормализации».
Ранее суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов в Абхазии. Он постановил провести повторные выборы главы государства.
Власти Абхазии заявили о намерении опротестовать решение суда.
9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. Митингующие требовали отставки президента.