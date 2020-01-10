Лидер Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба обсудил с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым ситуацию в республике. Об этом заявили в пресс-службе главы Абхазии.
Лидер Абхазии обсудил с замсекретаря СБ России ситуацию в республике
  • globallookpress.com

«10 января состоялась встреча президента Республики Абхазия Рауля Хаджимбы с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны «обсудили общественно-политическую ситуацию в Республике Абхазия и пути её нормализации».

Ранее суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов в Абхазии. Он постановил провести повторные выборы главы государства. 

Власти Абхазии заявили о намерении опротестовать решение суда

9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского президента. Митингующие требовали отставки президента.

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