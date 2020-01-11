Лидер оппозиции Абхазии рассказал о переговорах с премьером страны

Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания рассказал RT о результатах встречи с премьер-министром республики Валерием Бганбой.

«Мы обсуждали вопросы, которые необходимо решить, чтобы выйти из политического кризиса. Говорить, что мы нашли полное понимание, пока рано, но как-то пытались сблизить позиции», — сказал он.

Бжания добавил, что этот контакт будет продолжен и в ближайшие дни может быть найден путь к стабильному развитию, однако для этого должна поступать и инициатива с другой стороны.

Ранее Валерий Бганба рассказал, что во время встречи с оппозицией стороны сошлись во мнении, что из разногласий нужно «выходить правовым путём», а политикам следует продолжать диалог, а также расширять формат общения.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

Президент республики Рауль Хаджимба выразил уверенность, что противоречия вокруг президентских выборов будут решены правовым путём.