Премьер-министр Абхазии рассказал о встрече с оппозицией

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба рассказал RT о встрече с лидером оппозиции, депутатом парламента Асланом Бжанией на фоне противоречий вокруг итогов президентских выборов в республике.

«То, что мы встречаемся, — это позитив, успех, я согласен с ними... Прежде всего я, конечно, ставил вопросы — у нас не работает аппарат правительства. Все правительственные учреждения работают, а аппарат немножко в том же здании, где администрация президента, поэтому сложности в работе аппарата», — сказал он.

Бганба добавил, что все решения правительства проходят через аппарат, «через бумаги».

«В ходе беседы мы коснулись и текущей ситуации, мнения наши совпадают, что надо выходить правовым путём», — подчеркнул премьер.

Политик добавил, что сторонам следует разговаривать и продолжать диалог, а также расширять формат общения.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

Президент республики Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что противоречия вокруг президентских выборов будут решены правовым путём.