Абхазская оппозиция заявила о готовности к переговорам с президентом
- РИА Новости
«Никаких просьб ко мне не поступало. У нас тут группа депутатов, мы все равны, мы принимаем коллективное решение. Поэтому, если такое предложение поступит, предмет обсуждения ясен, будем разговаривать», — цитирует его РИА Новости.
Ранее первый заместитель руководителя администрации абхазского лидера Дмитрий Шамба заявил, что Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из положения он видит в переговорах.
По его словам, обращение парламента может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.
9 января протестующие ворвались в здание администрации лидера Абхазии, требуя отставки президента страны и проведения новых выборов.
Отмечалось, что они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года.
Позднее абхазский парламент принял обращение к главе государства с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране.
Глава Минобороны Мираб Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу во избежание «необратимых последствий».