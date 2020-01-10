Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

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RT
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не будет уходить в отставку, выход из положения он видит в переговорах. Об этом сообщил первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба. По его словам, обращение парламента может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.
Президент Абхазии не намерен уходить в отставку
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее абхазский парламент принял обращение к главе государства с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране.

Министр обороны Мираб Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу во избежание «необратимых последствий».

9 января протестующие ворвались в здание администрации лидера Абхазии. Они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года.

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