Глава Минобороны Абхазии призвал власть и оппозицию к компромиссу
- Reuters
«Я, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, обращаюсь с убедительной просьбой к действующей власти и оппозиции прийти к компромиссу и не сталкивать народ Абхазии к необратимым последствиям», — цитирует его Интерфакс.
Он также заверил, что абхазская армия «никогда не будет направлена против своего народа».
Ранее парламент Абхазии принял обращение к лидеру страны Раулю Хаджимбе с призывом об отставке для стабилизации обстановки в республике.
Хаджимба, в свою очередь, призвал не поддаваться на провокации и заявил о переводе силовых структур на усиленный режим службы.
При этом он допустил введение чрезвычайного положения в стране.
9 января в центре Сухума начался митинг, позднее протестующие захватили здание администрации президента Абхазии.
Подробнее о ситуации в Абхазии — в материале RT.