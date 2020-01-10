Глава Минобороны Абхазии призвал власть и оппозицию к компромиссу

Короткая ссылка
Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу для предотвращения «необратимых последствий».
Глава Минобороны Абхазии призвал власть и оппозицию к компромиссу
  • Reuters

«Я, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, обращаюсь с убедительной просьбой к действующей власти и оппозиции прийти к компромиссу и не сталкивать народ Абхазии к необратимым последствиям», — цитирует его Интерфакс.

Он также заверил, что абхазская армия «никогда не будет направлена против своего народа».

Ранее парламент Абхазии принял обращение к лидеру страны Раулю Хаджимбе с призывом об отставке для стабилизации обстановки в республике.

Хаджимба, в свою очередь, призвал не поддаваться на провокации и заявил о переводе силовых структур на усиленный режим службы.

При этом он допустил введение чрезвычайного положения в стране.

9 января в центре Сухума начался митинг, позднее протестующие захватили здание администрации президента Абхазии.

Подробнее о ситуации в Абхазии — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить