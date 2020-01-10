Глава Минобороны Абхазии призвал власть и оппозицию к компромиссу

Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу для предотвращения «необратимых последствий».

«Я, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, обращаюсь с убедительной просьбой к действующей власти и оппозиции прийти к компромиссу и не сталкивать народ Абхазии к необратимым последствиям», — цитирует его Интерфакс.

Он также заверил, что абхазская армия «никогда не будет направлена против своего народа».

Ранее парламент Абхазии принял обращение к лидеру страны Раулю Хаджимбе с призывом об отставке для стабилизации обстановки в республике.

Хаджимба, в свою очередь, призвал не поддаваться на провокации и заявил о переводе силовых структур на усиленный режим службы.

При этом он допустил введение чрезвычайного положения в стране.

9 января в центре Сухума начался митинг, позднее протестующие захватили здание администрации президента Абхазии.

Подробнее о ситуации в Абхазии — в материале RT.