Президент Абхазии обратился к гражданам из-за протестов в Сухуме
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Заявление Хаджимбы по итогам заседания Совета безопасности Абхазии опубликовано его пресс-службой.
«Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации», — заявил он.
По его словам, он дал все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля.
«Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — сказал Хаджимба.
Президент Абхазии добавил, что в случае необходимости он примет меры по введению в стране чрезвычайного положения.
Ранее протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии. После этого Хаджимба созвал экстренное заседание Совета безопасности республики.