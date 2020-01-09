Президент Абхазии обратился к гражданам из-за протестов в Сухуме

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал граждан республики не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста оппозиции в Сухуме и заявил, что абхазские силовые структуры переведены на усиленный режим службы.

Заявление Хаджимбы по итогам заседания Совета безопасности Абхазии опубликовано его пресс-службой.

«Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации», — заявил он.

По его словам, он дал все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля.

«Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы», — сказал Хаджимба.

Президент Абхазии добавил, что в случае необходимости он примет меры по введению в стране чрезвычайного положения.

Ранее протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии. После этого Хаджимба созвал экстренное заседание Совета безопасности республики.