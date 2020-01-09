Парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом об отставке

Короткая ссылка
Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял обращение к абхазскому президенту Раулю Хаджимбе с предложением об отставке с целью стабилизации обстановки в республике. Об этом информирует ТАСС.
Парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом об отставке
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Отмечается, что это решение поддержали 19 из 27 депутатов, присутствовавших на сессии.

Ранее Хаджимба призвал граждан республики не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста оппозиции в Сухуме и заявил, что абхазские силовые структуры переведены на усиленный режим службы.

Он также отмечал, что в случае необходимости он примет меры по введению в стране чрезвычайного положения.

9 января протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии. После этого Хаджимба созвал экстренное заседание Совета безопасности республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить