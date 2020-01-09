Парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом об отставке
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- РИА Новости
Отмечается, что это решение поддержали 19 из 27 депутатов, присутствовавших на сессии.
Ранее Хаджимба призвал граждан республики не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста оппозиции в Сухуме и заявил, что абхазские силовые структуры переведены на усиленный режим службы.
Он также отмечал, что в случае необходимости он примет меры по введению в стране чрезвычайного положения.
9 января протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии. После этого Хаджимба созвал экстренное заседание Совета безопасности республики.