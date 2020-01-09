Парламент Абхазии принял обращение к президенту с призывом об отставке

Парламент Абхазии в ходе внеочередной сессии принял обращение к абхазскому президенту Раулю Хаджимбе с предложением об отставке с целью стабилизации обстановки в республике. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что это решение поддержали 19 из 27 депутатов, присутствовавших на сессии.

Ранее Хаджимба призвал граждан республики не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста оппозиции в Сухуме и заявил, что абхазские силовые структуры переведены на усиленный режим службы.

Он также отмечал, что в случае необходимости он примет меры по введению в стране чрезвычайного положения.

9 января протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии. После этого Хаджимба созвал экстренное заседание Совета безопасности республики.