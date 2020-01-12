«Практически единогласное решение»: ЦИК Абхазии назначила новые выборы президента на 22 марта

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Такое решение приняла ЦИК республики. Ранее Верховный суд страны признал предыдущее голосование, состоявшееся в сентябре, недействительным. Тогда победу с незначительным перевесом одержал Рауль Хаджимба, который продолжит исполнять обязанности главы государства до новых выборов. При этом администрация президента считает решение суда незаконным и намерена опротестовать его. Политическое противостояние между оппозицией и властью привело к беспорядкам на улицах Сухума 9 января, в результате чего были усилены меры безопасности.

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила перевыборы президента на 22 марта.

«Дата проведения повторных выборов назначена на 22 марта 2020 года, — сказал глава избиркома Тамаз Гогия. — Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение».

По словам председателя ЦИК, решение принималось в ускоренном режиме.

Ранее, 10 января, Верховный суд Абхазии признал незаконным решение ЦИК о победе нынешнего главы государства Рауля Хаджимбы на выборах президента. Соответствующий иск подавал оппозиционер Алхас Квициния, соперник Хаджимбы на выборах.

Он настаивал, что, согласно конституционному закону о выборах президента Абхазии, Хаджимба не мог быть объявлен победителем. Так, в законодательстве прописано, что число голосов против кандидата не может превышать число голосов за него.

При этом в ходе второго тура сентябрьских выборов Рауль Хаджимба набрал 39 793 голосов (47,39%), в то время как Алхас Квициния — 38 766 (46,17%), а против всех проголосовали около 3,1 тыс. избирателей.

Квициния, ссылаясь на ст. 19 закона «О выборах президента Абхазии», утверждает, что необходимо провести повторные выборы. По его словам, Хаджимбу нельзя назвать победителем, поскольку за него проголосовали меньше избирателей, чем против.

По словам Гогии, необходимо изменить избирательное законодательство страны, чтобы в будущем избежать подобных разночтений.

«Я, пользуясь случаем, обращаюсь к парламентариям, чтобы они в срочном порядке пересмотрели наше выборное законодательство, которое не только по ст. 16, 17, 18 и 19 имеет такие разногласия, но даже по статье о повторных выборах есть огромное количество разночтений. Очень многие статьи требуют доработки, дабы избежать впоследствии такого рода эксцессов, эти вопросы должны быть сняты законодательной властью», — подчеркнул глава ЦИК.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба

РИА Новости

© Илья Питалев

«Будем обжаловать»

В то же время президент Абхазии считает происходящее незаконным. Пресс-служба администрации главы государства опубликовала заявление, в котором решение Верховного суда было названо неправосудным.

«Решение о проведении повторных выборов президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке», — подчеркнули в администрации.

Как отметил член ЦИК Гиви Габния, у Хаджимбы есть девять месяцев, чтобы обжаловать решение Верховного суда. Само же разбирательство, по его словам, может продлиться порядка 11 месяцев.

«По закону Рауль Хаджимба имеет право в течение девяти месяцев обжаловать решение суда кассационной инстанции в надзорном порядке в президиуме Верховного суда. Президиум же должен будет вынести свое решение в течение двух месяцев. Итого, на все разбирательства может уйти 11 месяцев», — приводит слова Габнии РИА Новости.

Нужно отметить, что, несмотря на заявленное несогласие с решением Верховного суда, Хаджимба готов идти на новые выборы. Об этом заявил бывший вице-президент Виталий Габния.

«Президент готов идти на новые выборы, если они будут назначены», — подчеркнул он.

До новых выборов Хаджимба продолжит исполнять обязанности президента.

Беспорядки в Сухуме

Напомним, что 9 января сторонники оппозиции устроили протест у здания администрации президента Абхазии в Сухуме. Спустя некоторое время начались беспорядки, а часть митингующих проникли в здание и захватили оружие.

Захват администрации произошёл, когда в здании уже не было сотрудников. В связи с беспорядками Хаджимба заявил о переводе силовых структур на усиленный режим работы, а также предупредил, что в случае необходимости будет введён режим чрезвычайного положения.

При этом беспорядки охарактеризовались низким уровнем насилия. В больницы обратились только два человека, получившие незначительные повреждения во время акций протеста. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Ранее Совбез Абхазии заявил, что в ходе волнений в столице пострадали не более семи человек.

«Мы проверили все больницы, поступило два обращения. Амбулаторно обратились два пациента, которым была оказана помощь, сделаны перевязки небольших осколочных травм, царапин, которые они получили при штурме здания администрации. Больше обращений в больницы города не поступало, только два человека», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Прокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с массовыми беспорядками и захватом здания администрации президента.