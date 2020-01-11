Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после протестов в Сухуме

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Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после протестов в Сухуме, которые прошли в столице республики 9 января. Об этом говорится на сайте ведомства.
Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после протестов в Сухуме
  • © Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Как уточняется, возбуждено дело по ч. 1, 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия (организация массовых беспорядков и участие в них, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества).

В прокуратуре подчеркнули, что в результате массовых беспорядков «группой лиц был захвачен комплекс правительственных зданий, в котором расположена администрация президента».

«С учётом объёма расследования создана оперативно-следственная группа», — добавили там.

9 января в здание администрации президента Абхазии ворвались протестующие, они потребовали отставки главы республики Рауля Хаджимбы. 

В администрации назвали эти события попыткой государственного переворота

Как заявили в Совбезе Абхазии, участники протестов в Сухуме завладели оружием, после того как ворвались в здание президента. 

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