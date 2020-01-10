В Совбезе Абхазии заявили о наличии оружия у протестующих
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По его словам, в здании администрации вскрыты комната для хранения оружия и «практически все кабинеты».
«Определённое количество (оружия. — RT), которое они достали оттуда, по нашим данным, находится на руках», — цитирует Килбу ТАСС.
Он добавил, что оружие было также у некоторых лиц, участвовавших в штурме администрации 9 января, но не применялось.
Ранее в Совбезе Абхазии заявили, что в ходе протестов в Сухуме пострадали от пяти до семи человек.