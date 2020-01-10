В Совбезе Абхазии сообщили о пострадавших из-за беспорядков в Сухуме

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Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба заявил, что в результате беспорядков в здании администрации президента республики пострадали несколько человек.
В Совбезе Абхазии сообщили о пострадавших из-за беспорядков в Сухуме
  • Reuters

«Пять-семь человек (получили лёгкие травмы. — RT)», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения Абхазии заявили, что в результате беспорядков в Сухуме никто не пострадал.

«По имеющейся на данный момент информации, пострадавших нет, ни одного человека», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

9 января в здание администрации президента Абхазии ворвались протестующие, они потребовали отставки действующего главы республики Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов.

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