В Совбезе Абхазии оценили ситуацию в стране
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«Все структуры, администрация президента на своих местах, в том числе президент. Ситуация стабильная, контролируемая», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны.
9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского лидера, выражая недовольство тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, и расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года.
Позднее абхазский парламент принял обращение к главе государства с предложением о его отставке ради стабилизации обстановки в стране.
В Минобороны Абхазии призвали действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу во избежание «необратимых последствий».