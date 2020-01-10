В Совбезе Абхазии оценили ситуацию в стране

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Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба заявил, что ситуация в стране остаётся стабильной и контролируемой.
В Совбезе Абхазии оценили ситуацию в стране
  • © Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

«Все структуры, администрация президента на своих местах, в том числе президент. Ситуация стабильная, контролируемая», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны.

9 января протестующие ворвались в здание администрации абхазского лидера, выражая недовольство тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, и расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года.

Позднее абхазский парламент принял обращение к главе государства с предложением о его отставке ради стабилизации обстановки в стране.

В Минобороны Абхазии призвали действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу во избежание «необратимых последствий».

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