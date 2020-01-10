В МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны

В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии, где в четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы страны.

«Расцениваем произошедшие события в этой стране как её внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности к переговорам с абхазским лидером Раулем Хаджимбой, отметив, что пока таких предложений ему не поступало.

Также сообщалось, что абхазский парламент принял обращение к главе государства с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране.