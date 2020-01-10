В МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны

Короткая ссылка
В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии, где в четверг, 9 января, протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы страны.
В МИД России назвали события в Абхазии внутренним делом страны
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Расцениваем произошедшие события в этой стране как её внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности к переговорам с абхазским лидером Раулем Хаджимбой, отметив, что пока таких предложений ему не поступало.

Также сообщалось, что абхазский парламент принял обращение к главе государства с предложением о его отставке для стабилизации обстановки в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить