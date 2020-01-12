Власти Абхазии не согласны с назначением даты повторных выборов
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В пресс-службе Хаджимбы сказали, что суд принимал решение об отмене итогов выборов «на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей».
Решение провести выборы 22 марта «отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране», подчеркнули там.
«Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке», — подытожили в пресс-службе.
12 января ЦИК Абхазии определила дату повторных выборов в республике, назначив их на 22 марта. Как отметил председатель комиссии, решение было принято практически единогласно.
10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.
Позднее Хаджимба выразил уверенность, что противоречия вокруг президентских выборов будут решены правовым путём.