Власти Абхазии не согласны с назначением даты повторных выборов

В администрации лидера Абхазии Рауля Хаджимбы не согласны с решением ЦИК о проведении 22 марта повторных президентских выборов. Там считают, что этот шаг предпринят на основе «незаконного и неправосудного определения» Верховного суда, который ранее отменил итоги предыдущих выборов.

В пресс-службе Хаджимбы сказали, что суд принимал решение об отмене итогов выборов «на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей».

Решение провести выборы 22 марта «отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране», подчеркнули там.

«Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке», — подытожили в пресс-службе.

12 января ЦИК Абхазии определила дату повторных выборов в республике, назначив их на 22 марта. Как отметил председатель комиссии, решение было принято практически единогласно.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

Позднее Хаджимба выразил уверенность, что противоречия вокруг президентских выборов будут решены правовым путём.