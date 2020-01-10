«Обсуждать все вопросы за столом переговоров»: президент Абхазии отказался уходить в отставку на фоне протестов

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Сергей Гусаров
Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку на фоне протестов, которые начались в Сухуме 9 января. Ранее парламент большинством голосов призвал главу государства оставить пост. Акции, переросшие впоследствии в беспорядки, стали поводом для экстренного заседания Совбеза республики и усиления мер безопасности в столице Абхазии. Представители президента утверждают, что митингующие завладели оружием, которое хранилось в здании администрации.
«Обсуждать все вопросы за столом переговоров»: президент Абхазии отказался уходить в отставку на фоне протестов
  • РИА Новости

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не намерен уходить в отставку на фоне продолжающихся в стране протестов. Глава государства видит выход из сложившейся ситуации в переговорах, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба.

«Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров», — приводит его слова РИА Новости.

На фоне развернувшихся в Сухуме беспорядков парламент Абхазии призвал президента покинуть пост. Соответствующее решение поддержали 19 из 27 депутатов, присутствовавших на сессии.

Беспорядки в Сухуме начались 9 января. Протестующие собрались у правительственных зданий в четверг и выразили недовольство решением по иску оппозиционера Алхаса Квицинии, который настаивал на отмене итогов президентских выборов. Участники митинга также призывали парламент страны назначить новые выборы главы государства.

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Напомним, Хаджимба и Квициния обошли шестерых других претендентов на пост главы государства в августе 2019 года. Во втором туре за Хаджимбу проголосовали 39 793 избирателя (47,39%), за Квицинию — 38 766 (46,17%). Пункт «против всех» выбрали около 3,1 тыс. человек.

Квициния настаивал на том, что требуется провести повторные выборы, поскольку, по словам оппозиционера, за Хаджимбу проголосовали меньше избирателей, чем против. Речь идёт о суммарном количестве голосов, которые жители Абхазии отдали за оппозиционного кандидата и против всех претендентов на пост президента.

В результате Квициния обратился в Верховный суд с требованием отменить решение ЦИК о победе Хаджимбы, но суд подтвердил итоги выборов.

Позднее стало известно, что иск Квицинии об отмене выборов суд рассмотрит заново из-за отвода судьи. Голоса в пользу этого решения распределились поровну, этого оказалось достаточно для смены судьи. На следующий день, 10 января, суд начал рассматривать дело в новом составе.

Усиленный режим работы МВД

После беспорядков президент Абхазии созвал экстренное совещание Совбеза, после которого заявил о переводе силовых структур республики на усиленный режим работы. Хаджимба призвал к переговорам представителей оппозиции, которые ранее также высказывали желание говорить с президентом.

Однако дата и время этой встречи до сих пор не определены, утверждает лидер оппозиции Аслан Бжания. Он отметил, что сем сторонам в переговорном процессе придётся учитывать мнение значительного количества людей.

«Я призываю к здравому смыслу. Мои рекомендации — садиться и разговаривать», — приводит его слова РИА Новости.

Между тем минздрав республики сообщил, что в ходе беспорядков в Сухуме за медицинской помощью обратились два человека. Ранее Совбез Абхазии заявил, что в ходе волнений в столице пострадали не более семи человек.

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«У нас два обращения с резаными ранами кистей. Они обращались в городскую клиническую больницу, получили амбулаторную помощь и были отпущены домой буквально через полчаса», — цитирует ТАСС Минздрав Абхазии.

Позднее секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба заявил, что участники протестов в Сухуме завладели оружием после того как ворвались в здание президента республики.

По его словам, в здании администрации вскрыты комната для хранения оружия и «практически все кабинеты».

«Определённое количество (оружия. — RT), которое они достали оттуда, по нашим данным, находится на руках», — цитирует Килбу ТАСС.

Он добавил, что оружие было также у некоторых лиц, участвовавших в штурме администрации 9 января, но применять его протестующие не стали.

На фоне этих событий глава абхазского МВД Раули Смыр распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий в столице республики.

«Глава МВД Абхазии распорядился взять под круглосуточную охрану комплекс правительственных зданий. Главная задача правоохранителей — не допустить столкновений между гражданским населением», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В МИД России происходящее в Сухуме назвали внутренним делом страны и выразили надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в республике.

«Расцениваем произошедшие события в этой стране как её внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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