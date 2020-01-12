В Абхазии завершились переговоры между президентом страны и оппозицией

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и лидер оппозиции Аслан Бжания провели переговоры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб оппозиции.

«Переговоры завершились», — сказал собеседник.

Как отметил Бжания, он лично передал Хаджимбе требование уйти в отставку.

«Была встреча с Хаджимбой. Передали наше требование, чтобы он ушёл в отставку. Он услышал нас. Теперь мяч на стороне Хаджимбы. Я думаю, в течение какого-то незначительного времени мы получим ответ», — указал он.

Ранее стало известно, что Бжания прибыл в резиденцию Хаджимбы на переговоры.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.