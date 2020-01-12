Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку. Вице-президент страны Аслан Барциц подтвердил данную информацию и заявил, что решение было принято во имя сохранения стабильности в государстве.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, экс-премьер Абхазии зачитал оппозиционерам заявление президента Хаджимбы об отставке.

«Да, я ушёл», — заявил Хаджимба Интерфаксу.

Вместе с этим он не стал уточнять, планирует ли принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии.

«Жизнь покажет», — ответил Хаджимба на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию Хаджимбы на переговоры. Во время беседы он передал главе Абхазии требование оппозиции по поводу его отставки.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

Подробнее — в материале RT.