Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняет агентство, экс-премьер Абхазии зачитал оппозиционерам заявление президента Хаджимбы об отставке.
«Да, я ушёл», — заявил Хаджимба Интерфаксу.
Вместе с этим он не стал уточнять, планирует ли принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии.
«Жизнь покажет», — ответил Хаджимба на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию Хаджимбы на переговоры. Во время беседы он передал главе Абхазии требование оппозиции по поводу его отставки.
10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.
Подробнее — в материале RT.