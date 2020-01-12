Около резиденции президента Абхазии началась акция протеста

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Несколько сотен человек принимают участие в демонстрации, которая проходит возле резиденции президента Абхазии Рауля Хаджимбы.
Около резиденции президента Абхазии началась акция протеста
  • © Sputnik / РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что демонстранты собрались сначала около администрации президента в центре Сухума, а после отправились к его резиденции. Протестующие ожидают, что глава Абхазии даст свой ответ по поводу выдвинутого ему требования уйти в отставку.

По данным агентства, подошедшие к воротам здания организовали живой коридор, чтобы в резиденцию смогли пройти представители от оппозиции.

Ранее стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию Хаджимбы на переговоры. Во время беседы он передал главе Абхазии требование оппозиции по поводу его отставки.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

Подробнее — в материале RT.

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