Около резиденции президента Абхазии началась акция протеста

Несколько сотен человек принимают участие в демонстрации, которая проходит возле резиденции президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что демонстранты собрались сначала около администрации президента в центре Сухума, а после отправились к его резиденции. Протестующие ожидают, что глава Абхазии даст свой ответ по поводу выдвинутого ему требования уйти в отставку.

По данным агентства, подошедшие к воротам здания организовали живой коридор, чтобы в резиденцию смогли пройти представители от оппозиции.

Ранее стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания прибыл в резиденцию Хаджимбы на переговоры. Во время беседы он передал главе Абхазии требование оппозиции по поводу его отставки.

10 января суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов и решение суда первой инстанции.

Подробнее — в материале RT.