Без тотального превосходства: как повторные президентские выборы могут изменить расстановку политических сил в Абхазии

В Абхазии 22 марта пройдут повторные выборы президента. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны. На место главы республики претендуют три кандидата: глава Минэкономики Адгур Ардзинба, экс-глава МВД Леонид Дзапшба и лидер оппозиции Аслан Бжания. В августе и сентябре 2019 года уже состоялись выборы лидера страны, однако их результаты были аннулированы. Эксперты не берутся прогнозировать исход голосования — шансы есть у всех претендентов. При этом аналитики уверены, что итоги волеизъявления народа будут приняты и политический кризис в стране завершится.

В воскресенье, 22 марта, в Абхазии пройдут повторные выборы президента. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

«Дата проведения повторных выборов назначена на 22 марта 2020 года, — заявил журналистам председатель избиркома Тамаз Гогия. — Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение».

По словам председателя ЦИК, решение принималось в ускоренном режиме.

В выборах будут участвовать три кандидата: глава Минэкономики Адгур Ардзинба, экс-глава МВД Леонид Дзапшба и лидер оппозиции Аслан Бжания.

Обещания кандидатов

В своей предвыборной кампании Адгур Ардзинба делает акцент на концепции создания социально ориентированного государства, которое обеспечивало бы свободное и безопасное развитие многонационального народа Абхазии. По его словам, при таком устройстве страна пойдёт «совершенно новой дорогой, дорогой объединения, эффективной работы» и это приведёт её к тому, что она «уже давно заслужила — к нормальной, спокойной жизни».

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Ардзинба намерен завоевать доверие народа. Для этого он хочет организовать систему обратной связи между властью и обществом, а также задействовать граждан в обсуждении общественно значимых вопросов, тщательно следить за репутацией чиновников и обеспечить прозрачное расходование госбюджета.

Аслан Бжания, в свою очередь, считает необходимым оптимизировать работу органов госвласти для обеспечения устойчивого развития Абхазии. В частности, он хочет провести реформу министерств и ведомств, чтобы они не дублировали функции друг друга.

Кандидат в президенты также уверен, что стране пойдёт на пользу установленная Конституцией исключительная ответственность президента за все процессы, происходящие в республике. При этом команда Бжании готова обсудить с парламентариями вопросы конституционных изменений в части его компетенции и перераспределения властных полномочий между исполнительной и законодательной ветвями.

Леонид Дзапшба считает своей первоочередной задачей на посту президента искоренить коррупцию. Кроме того, он обещает работать над обеспечением прав всех национальностей, поддерживать репатриантов и развивать абхазский язык. Кандидат в президенты хочет реформировать сферу образования, в частности, улучшить состояние сельских школ и повысить заработную плату учителям на 100%. Также в его планах — увеличить пенсии и поднять зарплаты врачам.

Кандидаты на пост президента Абхазии: глава Минэкономики Адгур Ардзинба, экс-глава МВД Леонид Дзапшба и лидер оппозиции Аслан Бжания

РИА Новости

По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, основная борьба на предстоящих выборах разгорится между Адгуром Ардзинбой и Леонидом Дзапшбой. Такой прогноз аналитик объясняет тем, что единый лидер от оппозиции Аслан Бжания зачастую оказывался аутсайдером прошлых голосований и набирал незначительный процент поддержки населения.

«Однако предугадать сейчас, кто из кандидатов одержит победу, достаточно трудно», — заявил эксперт в беседе с RT.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Вадим Муханов, напротив, полагает, что на грядущих выборах основное противостояние ожидается между Бжанией и Ардзинбой, поскольку первый — глава оппозиции, а второй «принадлежит к знаковой для жителей Абхазии фамилии, связанной с первым президентом республики и обретением независимости».

При этом эксперт отметил, что «сегодня нельзя говорить о тотальном превосходстве одного из кандидатов».

«Нельзя также исключать такого варианта, при котором состоится и второй тур президентских выборов», — сообщил Вадим Муханов в разговоре с RT.

Политическая нестабильность

Предстоящие выборы президента республики несколько раз оказывались на грани срыва.

В начале марта один из кандидатов Аслан Бжания был госпитализирован и введён в медикаментозную кому — врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Штабы его соперников объявили о приостановке агитации в связи со сложившейся ситуацией. Однако Бжания поправился и ранее назначенные даты голосования изменены не были.

Также из-за опасности распространения коронавируса было принято решение не приглашать наблюдателей из других государств. Глава ЦИК Тамаз Гогия заверил, что это никак не повлияет на электоральный процесс.

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Напомним, президентские выборы в Абхазии уже проходили в августе — сентябре 2019 года. Однако кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение Центризбиркома о результатах голосования.

Тогда споры вызвал подсчёт голосов во втором раунде. По данным Центризбиркома, победу одержал президент республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал 46,17% голосов.

Квициния отказался признать официальные результаты, ссылаясь на то, что при подсчёте не были приняты во внимание голоса «против всех». 9 января начались протесты оппозиции у здания администрации президента Абхазии. Митингующие требовали провести новые президентские выборы. В результате судебного разбирательства, инициированного Квицинией, Центральная избирательная комиссия приняла решение провести выборы повторно.

После решения ЦИК Хаджимба подал в отставку, чтобы «все процессы происходили в законном и конституционном русле».

«Мы должны понимать, что нет иного пути, кроме спокойствия и взаимопонимания, потому что мы — один народ», — говорилось в обращении президента, опубликованном на его официальном сайте.

Исполняющим обязанности президента Абхазии был назначен премьер-министр Валерий Бганба.

Протесты оппозиции с требованием провести новые президентские выборы у здания администрации президента Абхазии в Сухуме, январь 2020

РИА Новости

© Стрингер

Как отмечает член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян, отмена результатов сентябрьских выборов прогнозировалась.

«Часть абхазского народа не захотела, чтобы страной вновь правил Рауль Хаджимба. Он человек хороший, но руководителем страны оказался достаточно слабым. А на Кавказе, особенно в Абхазии, ждут сильного лидера. Первые выборы поставили под сомнение — у жителей были вопросы по поводу честности избирательного процесса. Ситуация была достаточно напряжённая, часть населения требовала отставки действующего президента», — пояснил эксперт.

Степанян также полагает, что на этот раз результаты выборов будут признаны.

«Голосование пройдёт в рамках установленной процедуры, несмотря на коронавирус. И в итоге республика всё-таки признает легитимность избирательного процесса», — заявил аналитик.

«Являются громоотводом»

Эксперты сходятся во мнении, что проведение нового голосования может способствовать преодолению политического кризиса в республике.

«Выборы являются громоотводом политической борьбы, легитимируют присутствие того или иного политического кандидата, успокаивают разгорячённую ситуацию. Если выборы пройдут в спокойном режиме, то, бесспорно, есть высокая вероятность того, что внутриполитическая ситуация в Абхазии стабилизируется в ближнесрочной перспективе», —подчёркивает Вадим Муханов.

Андрей Суздальцев, в свою очередь, отмечает, что в случае нахождения консенсуса между новой властью и проигравшей стороной политический кризис будет разрешён окончательно.

«Можно ожидать, что обстановка нормализуется, поскольку все предпосылки для этого есть», — заключил аналитик.

Сухум

РИА Новости

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Эксперты также утверждают, что вне зависимости от результатов президентских выборов республика продолжит прежний курс во внешней политике, в частности, будет, как и раньше, наращивать взаимовыгодное партнёрство с Москвой.

«Кандидаты прекрасно понимают, что должны сотрудничать с Россией, поскольку Абхазия в немалой степени живёт благодаря финансовой поддержке российской стороны. Кроме того, на территории Сухума находится российская военная база, которая обеспечивает безопасность этой республики», — подчёркивает Андрей Суздальцев.

Аналогичной позиции придерживается и Араик Степанян.

«Любой кандидат, которого изберут, будет заинтересован в добрых отношениях с Россией», — полагает аналитик.