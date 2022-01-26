Генсек НАТО Столтенберг: России надлежит «отозвать войска» от Украины, Грузии и Молдавии

России надлежит «отозвать свои войска от Украины, Грузии и Молдавии», где они «размещаются без согласия этих стран», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал во время брифинга по случаю передачи России ответа на её предложения по гарантиям безопасности.

«Россия должна воздерживаться от агрессивных действий, от проявлений враждебности. России также надлежит отозвать свои войска от Украины, Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран», — сказал генсек военного альянса.

В декабре Столтенберг заявил, что Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников.