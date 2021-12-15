Столтенберг объявил о праве Грузии и Украины «выбирать себе союзников»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявил, что Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников.

«Грузия и Украина имеют суверенное право выбирать своих союзников, и у России нет права диктовать такой выбор», — передаёт РИА Новости заявление Столтенберга.

Он также отметил, что со стороны НАТО будет продолжено оказание Грузии и Украине политической и практической поддержки.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжит помогать Грузии «повышать оборонные возможности за счёт совместных учений и морской поддержки».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнейшего расширения НАТО происходить не должно.

По его словам, намерения НАТО по постоянному приближению к российским границам являются тревожным фактором и элементом дестабилизации ситуации в Евро-Атлантике.