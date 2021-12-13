В МИД России сочли тревожным фактором приближение НАТО к российской границе

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что намерения НАТО по постоянному приближению к российским границам являются тревожным фактором и элементом дестабилизации ситуации в Евроатлантике.

«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам... являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки... в Евроатлантике», — сказал Рябков в интервью РИА Новости.

По его мнению, чем регулярнее НАТО будет подходить к границе, тем скорее обнаружится вероятность нового кризиса, который может быть аналогичен «Карибскому кризису».

Рябков подчеркнул, что последствия таких шагов трудно предсказуемы.

Ранее стало известно, что Москва требует от США и НАТО юридического закрепления договорённости о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс.

В российском МИД сообщали, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, в том числе на полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС. Для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы «все имеющиеся в распоряжении средства».