В МИД России заявили о необходимости гарантий неразмещения НАТО ударных систем у границ

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Москва требует от США и НАТО юридического закрепления договорённости о неразмещении ударных систем в соседних странах, в том числе не входящих в альянс. Соответствующая информация приводится на сайте МИД России.
В МИД России заявили о необходимости гарантий неразмещения НАТО ударных систем у границ
  • © AP Photo / Virginia Mayo

«Настаиваем на юридическом закреплении договорённости о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс», — говорится в сообщении.

В российском МИД также добавили, что Москва настаивает на «получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности.

В МИД также заявили, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, в том числе на полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС. 

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