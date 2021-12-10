В МИД России заявили о необходимости гарантий неразмещения НАТО ударных систем у границ
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«Настаиваем на юридическом закреплении договорённости о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс», — говорится в сообщении.
В российском МИД также добавили, что Москва настаивает на «получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые ранее предложения по снижению напряженности в Европе».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности.
В МИД также заявили, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, в том числе на полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС.