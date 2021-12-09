Рябков: Россия и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности.

«Я исхожу из того, что форматы для продолжения обсуждения тех красных линий, о которых наше руководство говорило в последние дни, а также получение Россией максимально надёжных правовых юридически обязывающих гарантий безопасности подлежат дальнейшему обсуждению», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «есть целая серия площадок, где эти обсуждения можно проводить».

При этом Рябков добавил, что на данный момент «ничего не решено».

Ранее в МИД заявили, что Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, в том числе на полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС.