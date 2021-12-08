МИД: Россия задействует все средства для устранения угроз опасной активности США и НАТО

Короткая ссылка
Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, в том числе на полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС. Для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы «все имеющиеся в распоряжении средства», заявили в российском Министерстве иностранных дел.
МИД: Россия задействует все средства для устранения угроз опасной активности США и НАТО
  • © Минобороны России
  • vk.com

Так в ведомстве прокомментировали «безрассудные» действия США и НАТО в воздушном пространстве.

«Военная активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, включая полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты», — говорится в сообщении МИД.

В Москве подчеркнули, что от попыток «проверить на прочность систему охраны» рубежей России американские военные и их натовские союзники перешли к «провокациям против гражданских самолётов», которые ставят под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни.

«Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряжённости, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

4 декабря во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем. В Росавиации сообщили, что российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам.

Как заявили в МИД России, действия ВВС США подвергают угрозе гражданскую авиацию.

При этом в Пентагоне отрицают заявления о том, что манёвры самолёта-разведчика США создали угрозу для российского пассажирского лайнера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить