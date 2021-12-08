МИД: Россия задействует все средства для устранения угроз опасной активности США и НАТО

Россия оставляет за собой право реагировать на опасную активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, в том числе на полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС. Для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы «все имеющиеся в распоряжении средства», заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Так в ведомстве прокомментировали «безрассудные» действия США и НАТО в воздушном пространстве.

«Военная активность США и стран — членов НАТО по периметру российских границ, включая полёты боевой авиации и опасные манёвры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты», — говорится в сообщении МИД.

В Москве подчеркнули, что от попыток «проверить на прочность систему охраны» рубежей России американские военные и их натовские союзники перешли к «провокациям против гражданских самолётов», которые ставят под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни.

«Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряжённости, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

4 декабря во избежание опасного сближения с американским самолётом-разведчиком гражданский лайнер, направлявшийся из Тель-Авива в Москву, сменил курс над Чёрным морем. В Росавиации сообщили, что российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам.

Как заявили в МИД России, действия ВВС США подвергают угрозе гражданскую авиацию.

При этом в Пентагоне отрицают заявления о том, что манёвры самолёта-разведчика США создали угрозу для российского пассажирского лайнера.