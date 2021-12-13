Рябков предупредил НАТО о «серьёзных последствиях» в случае расширения

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнейшего расширения НАТО происходить не должно,

«Дальнейшего расширения НАТО быть не должно... Если оппоненты пойдут наперекор... последствия для них будут тяжёлыми», — предупредил Рябков в интервью «Известия».

Он подчеркнул, что представители Североатлантический Альянс планируют отрицать легитимность вопроса о том, зачем блок идёт в направлении востока.

«Это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности», — резюмировал замглавы российского МИД.

Ране Рябков заявил, что намерения НАТО по постоянному приближению к российским границам являются тревожным фактором и элементом дестабилизации ситуации в Евроатлантике.

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