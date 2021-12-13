Рябков предупредил НАТО о «серьёзных последствиях» в случае расширения

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнейшего расширения НАТО происходить не должно,

«Дальнейшего расширения НАТО быть не должно... Если оппоненты пойдут наперекор... последствия для них будут тяжёлыми», — предупредил Рябков в интервью «Известия».

Он подчеркнул, что представители Североатлантический Альянс планируют отрицать легитимность вопроса о том, зачем блок идёт в направлении востока.

«Это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности», — резюмировал замглавы российского МИД.

Ране Рябков заявил, что намерения НАТО по постоянному приближению к российским границам являются тревожным фактором и элементом дестабилизации ситуации в Евроатлантике.