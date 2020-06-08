Герой материалов RT 19-летний Олег Бушев из Абхазии, которому необходима трансплантация сердца, получил российский паспорт. RT совместно с МВД России в рамках проекта «Не один на один» делал всё возможное, чтобы помочь ему оформить гражданство как можно скорее, так как по закону операции по пересадке органов проводятся только гражданам РФ. Теперь, имея на руках российский документ, Олег сможет получить медицинскую помощь в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Уроженцу Абхазии, нуждающемуся в трансплантации сердца, вручили паспорт РФ

Уроженцу Абхазии 19-летнему Олегу Бушеву, о котором ранее писал RT, сегодня выдали российский паспорт. Вручение состоялось в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве.

«19-летний уроженец Республики Абхазия Олег Бушев принес присягу гражданина Российской Федерации, после чего начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко вручил ему российский паспорт», — сообщила RT официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Кроме того, в управлении по вопросам миграции также пообещали, что бабушка Олега Альбина Бушева получит паспорт, как только вернётся из Абхазии, куда уехала на плановое лечение.

Мать юноши Светлана Бушева рассказала, как проходила церемония.

«Нас так хорошо встретили, двери нам открыли, проводили в кабинет. Всё очень торжественно. Олегу тут же вручили паспорт. Он так присягу красиво прочитал! Хоть не забыл, как читать», — пошутила Светлана в беседе с RT.

Она также поделилась, что чувствует теперь, когда процесс получения гражданства завершён.

«Эмоции, конечно, зашкаливают. Нам столько встретилось на пути людей, которые нам помогали. У нас вокруг как будто ангелы-хранители, которые нас взяли за руку и провели везде. Очень быстро всё сделали. И вы везде и всё это время были с нами, с самого начала, как мы приехали в Москву. Это очень много значит для нас. У меня сейчас такая радость, что её невозможно выразить словами».

По словам Светланы, теперь у них в планах получить медицинский полис, справки об отсутствии коронавируса и обратиться к врачам — сначала в НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева, а затем, после обследований и оформления направления, посетить специалистов НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Именно там должны оценить состояние здоровья Олега и принять решение о проведении операции по трансплантации сердца.

© Пресс-служба МВД

В срочном порядке

В августе прошлого года RT в рамках совместного с МВД России проекта «Не один на один» начал оказывать содействие в получении российского гражданства уроженцу Абхазии Олегу Бушеву и его семье.

Проблемы со здоровьем у Олега появились в мае 2019 года. Сначала он жаловался на сильную утомляемость, а в июне пережил первый сердечный приступ. Почти месяц он провёл на лечении в Сухумской республиканской больнице и попал в реанимацию. Его перевели в кардиологическое отделение Сухумской городской клинической больницы №2, где после всех необходимых обследований стало понятно, что требуется сложная операция.

Министерство здравоохранения Абхазии во главе с Тамазом Цахнакией помогло оформить Олега в ГБ №4 города Сочи, откуда его направили на лечение в НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева.

Московские врачи поставили диагноз «дилатационная кардиомиопатия». Это заболевание сердечной мышцы, которое приводит к сердечной недостаточности. Олегу потребовалась пересадка сердца, которую, согласно закону, делают только гражданам РФ.

Узнав о проблеме Олега, RT направил запрос в МВД России с просьбой оказать молодому человеку содействие в получении жизненно важного документа. После обращения Бушевых пригласили на приём в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве и помогли подать документы для получения вида на жительство (ВНЖ) на всех членов семьи. Светлана также написала заявление с просьбой о рассмотрении их в приоритетном порядке.

Через месяц Олегу выдали ВНЖ, однако для подачи заявления на гражданство РФ по программе носителя русского языка требовалась справка о выходе из гражданства Абхазии. Из-за смены власти в стране оперативно получить её не удалось.

RT повторно обратился в МВД России с просьбой рассмотреть варианты принятия Бушева в гражданство без этой справки. Руководство ведомства приняло решение оформлять ему документы на основании пункта «а» части 1 статьи 14 Федерального закона № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», то есть по родителю, имеющему российское гражданство. В течение нескольких дней Светлана получила паспорт РФ, после чего у Олега появилась возможность сразу же подать документы на гражданство.

© Пресс-служба МВД

Вы точно сможете всё

На протяжении десяти месяцев, пока семья проживает в Москве, их поддерживают неравнодушные люди. У Светланы не было возможности устроиться на работу, так как она должна постоянно находиться с Олегом, возить его на обследования и заниматься оформлением документов.

При этом постоянно нужны деньги на аренду жилья, дорогие лекарства и процедуры. В рамках проекта «Дальше действовать будем мы» RT неоднократно объявлял сбор средств для Бушевых. Благодаря финансовой помощи и отзывчивости подписчиков канала удалось закрыть все финансовые проблемы семьи.

«Я хочу выразить огромную благодарность сотрудникам МВД, RT, а также отдельное спасибо Маргарите Симоньян. Многие знают, что она помогает людям. Это великий труд. Главное, чтобы вы не болели. Вам ещё многим помогать, и я теперь знаю, что вы в любых ситуациях точно сможете всё», — сказала Светлана.