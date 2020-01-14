Уроженец Абхазии, нуждающийся в пересадке сердца, получил вид на жительство

Герой публикаций RT 19-летний Олег Бушев из Абхазии, которому российское гражданство буквально жизненно необходимо, получил ВНЖ. Об этом сообщила его мать Светлана Бушева. Летом прошлого года врачи поставили Олегу диагноз «дилатационная кардиомиопатия», при котором стенки сердечной мышцы растягиваются, провоцируя сердечную недостаточность. Ему необходимо новое сердце, но операцию по пересадке проводят только гражданам России. У Олега всё ещё нет российского гражданства, но мать мальчика надеется, что ждать жизненно необходимый документ осталось недолго.

© Фото из личного архива

Уроженцу Абхазии Олегу Бушеву, о котором ранее писал RT, оформили вид на жительство (ВНЖ).

«Олега можно поздравить! По нему принято положительное решение. В ближайшее время мы сможем забрать документ. По нам с мамой, к сожалению, пока информации нет, на этой неделе я поеду в ММЦ (Многофункциональный миграционный центр. — RT) Сахарово и там уточню. Мы всё делаем, что возможно. Уверена, всё будет хорошо. Вы с нами уже полгода. Спасибо вам большое. Я не знаю, как бы смогла всё это пройти без вашей помощи», — рассказала в беседе с RT мать молодого человека Светлана Бушева.

У Олега дилатационная кардиомиопатия. Это заболевание сердечной мышцы, при котором стенки органа растягиваются, что ведёт к прогрессирующей сердечной недостаточности. Юноше требуется трансплантация, но по российскому законодательству такую операцию не могут сделать без российских документов.

В рамках проекта «Не один на один» Министерство внутренних дел РФ вместе с RT помогает Олегу и его семье получить российское гражданство в кратчайшие сроки.

Так, благодаря содействию руководства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Светлану Бушеву пригласили на приём и помогли подать документы на ВНЖ на всех членов семьи. Она также написала заявление с просьбой рассмотреть их в приоритетном порядке, учитывая угрозу здоровью Олега.

В ведомстве внимательно отнеслись к этому вопросу, и уже через месяц в отношении мальчика было принято положительное решение. Заявления Светланы и бабушки Олега Альбины Бушевой сейчас находятся на рассмотрении, так как их подали чуть позже.

По словам женщины, с ВНЖ на руках они смогут оформить Олегу ИНН и СНИЛС, чтобы получить медицинский полис. Молодого человека наконец-то смогут бесплатно принимать в поликлиниках и оказывать ему необходимую медицинскую помощь.

Состояние чуть улучшилось

После переезда в Москву в августе прошлого года Бушевых поддерживают неравнодушные люди. Светлана оплачивает дорогие лекарства, анализы и медицинские обследования за свой счёт. На работу она выйти не может, так как нужно постоянно находиться рядом с сыном, ездить с ним в больницы на обследования и параллельно заниматься оформлением документов.

© Фото из личного архива

Светлана надеется, что после того, как все члены семьи получат ВНЖ, станет полегче и она сможет найти работу.

«С работой уже нужно что-то решать, мы сейчас находимся в режиме строгой экономии. Деньги заканчиваются. Но везде требуется российское гражданство, так что я очень жду, когда мне наконец-то выдадут паспорт», — говорит женщина.

В середине октября Олегу стало плохо. Он потерял сознание и, ударившись лицом об пол, сломал передние зубы. Потребовались деньги на срочное лечение. Позже семье пришлось переехать из съёмной квартиры, которую им сдали на пару месяцев по знакомству, в новое жильё. Денег на переезд не было — помогли знакомые.

Как рассказала Светлана, в январе состояние Олега чуть улучшилось по сравнению с декабрём. Однако так называемый фибральный выброс (показатель, определяющий эффективность работы сердца) пока ещё слишком низкий. При норме 60—70% у Олега он — 15—30%.

«На этой неделе нам вновь ставят холтер, сдаём анализы и опять едем в центр имени Бакулева. Операцию по-прежнему нам могут сделать только при наличии российского гражданства. С ВНЖ, возможно, нам смогут по направлению сделать какие-то анализы и обследования бесплатно, но пока неизвестно, как всё будет», — объясняет Светлана.

Вопрос на контроле

Олег родился в 2000 году в городе Сухум в русской семье. Его мать родом из Магадана. Однако надолго в этом городе семья не задержалась. Ещё в младенчестве у Светланы началась сильная аллергия, из-за которой по совету врачей Бушевы переехали в Абхазию.

После начала грузино-абхазского конфликта в 1980-х годах мать вместе с семилетней Светланой переехала в город Курск к родственникам. Позже к ним приехал отец, вместе они перебрались жить в Москву. Старший брат Светланы Олег остался жить в Абхазии.

В 1996 году у Бушевых украли паспорта. Два года у семьи ушло на то, чтобы восстановить документы. Но когда нужно было ехать получать новые паспорта, пришла новость о том, что в Абхазии Олег подорвался на гранате. Не успев сделать документы, Бушевы срочно вылетели в Абхазию. Светлане исполнилось 16 лет, поэтому в страну она въехала по свидетельству о рождении, а родителей пустили по временным справкам.

По признанию Светланы, после этой трагедии у её матери началось психическое расстройство. Женщина отказывалась уезжать из страны, где похоронен её сын. Семья так и осталась жить в Абхазии. С просроченными временными справками их уже не пускали назад в Россию.

Олег появился на свет, когда Светлане было 18 лет. Мальчик родился с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП), но за несколько лет мать сумела поставить его на ноги.

Через три года отца Светланы насмерть сбила машина, и ей пришлось содержать семью в одиночку.

В 2008 году Бушевым удалось получить абхазское гражданство. Оформить же российское через посольство у них не получилось.

Серьёзные проблемы со здоровьем у Олега начались в мае прошлого года. Сначала он жаловался на быструю утомляемость, а в июне у него случился сердечный приступ.

В Сухумской республиканской больнице ему не смогли поставить правильный диагноз и подобрать необходимое лечение. В июле он попал в реанимацию и его доставили в Сухумскую городскую клиническую больницу №2, где врачи по результатам УЗИ установили, что необходима сложная операция.

Минздрав Абхазии помог оформить Олега в Городскую больницу №4 в Сочи, а после того, как состояние молодого человека стабилизировалось и он вышел из реанимации, его перевезли в НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева. Специалисты центра смогли подобрать Олегу препараты, поддерживающие работу его сердца, но сделать операцию по трансплантации органа не могут, так как у Олега нет российского гражданства.

После запроса RT МВД взяло на контроль принятие Бушевых в российское гражданство в упрощённом порядке как носителей русского языка.