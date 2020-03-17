Матери Олега Бушева из Абхазии, нуждающегося в пересадке сердца, вручили российский паспорт

Светлана Бушева — мать героя материалов RT, 19-летнего Олега Бушева из Абхазии — получила российский паспорт. Об этом она рассказала в беседе с RT. Теперь Олег сможет подать документы на оформление российского гражданства по родителю и в кратчайшие сроки получить паспорт. Это стало возможным после того, как RT обратился в МВД РФ в рамках проекта «Не один на один» с просьбой помочь молодому человеку. Он может умереть, если в ближайшее время ему не пересадят новое сердце, но такие операции делаются только гражданам РФ.

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Уже совсем скоро уроженец Абхазии, 19-летний Олег Бушев, у которого диагностирована тяжёлая болезнь сердца, получит российское гражданство. Молодому человеку требуется трансплантация этого органа, но, согласно законодательству, такую операцию ему не могут сделать без российских документов. Сегодня матери Олега Светлане Бушевой вручили российский паспорт. Теперь Олег сможет оформить гражданство по родителю в кратчайшие сроки.

«Можно меня поздравить. Паспорт у меня уже есть. Всё, ура! Теперь я человек, — радуется Светлана. — Я не ожидала, что получу его сегодня. Думала, ещё три месяца нам ждать. Я в шоке. Когда вышла из кабинета, у меня слёзы текли. Без вашей помощи я вообще не знаю, что бы я делала, и вряд ли бы это получилось. Были бы хождения по мукам. Огромнейшее спасибо всему вашему коллективу, что у вас такие замечательные люди. Благодаря вам, надеюсь, у нас всё будет хорошо. Спасибо большое. Наконец-то я гражданка своей страны. Это огромная радость».

По словам Светланы, в Управлении по вопросам миграции МВД по городу Москве ей объяснили, какие необходимо собрать документы для подачи заявления на оформление гражданства Олегу. Кроме того, там пообещали выдать паспорт бабушке Олега Альбине Бушевой, как только она вернётся из Абхазии, куда выехала вынужденно, чтобы сделать операцию.

«Сказали, мама как приедет, сразу же получит паспорт, на следующий день», — говорит Бушева.

Совместная помощь

Напомним, что RT совместно с МВД РФ с августа прошлого года помогает 19-летнему Олегу Бушеву. Жизнь молодого человека под угрозой из-за тяжёлой болезни сердца — дилатационной кардиомиопатии. Ему необходима трансплантация сердца, но в РФ такие операции выполняются только при наличии российского паспорта.

Благодаря содействию руководства Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, мать мальчика, Светлану Бушеву, пригласили на приём и помогли подать документы на ВНЖ для всех членов семьи.

Она также написала заявление с просьбой рассмотреть их в приоритетном порядке, учитывая угрозу здоровью Олега. ВНЖ были выданы всем троим в феврале 2020 года. Светлана и её мать сразу же подали документы на гражданство, а Олег изначально должен был воспользоваться программой «Носитель русского языка».

В перечень документов, необходимых для подачи заявления на паспорт, входит справка о выходе из гражданства иностранного государства, в случае Олега — Абхазии.

3 февраля 2020 года Олег написал заявление, что ввиду сложившихся обстоятельств вынужден отказаться от гражданства Абхазии, и получил справку, что консульский отдел принял от него данное заявление. Но для подачи документов на российский паспорт нужно дождаться указа президента республики, так как выход из гражданства наступает после подписания им соответствующего распоряжения. Однако из-за смены власти в Абхазии возникли трудности с получением этого документа.

RT обратился в МВД РФ в рамках проекта «Не один на один» с просьбой помочь молодому человеку, учитывая угрозу его здоровью.

В этой ситуации руководство МВД РФ приняло решение оформлять молодого человека в упрощённом порядке на основании пункта «а» части 1 статьи 14 ФЗ-62 «О гражданстве РФ», то есть по родителю, имеющему российское гражданство. Решение о выдаче паспорта Светлане было принято в течение двух дней после обращения RT.

Сертификат и постоянная прописка

Подать заявление по родителю, имеющему российское гражданство и постоянно проживающему на территории России, Олег может, если у его матери Светланы будет постоянная прописка.

«Родитель должен иметь основания, то есть не только гражданство, но и постоянную прописку на момент подачи заявления. В прошлый раз, когда я написала в социальных сетях о нашей проблеме с временной регистрацией, откликнулась женщина, которая нам с этим помогла, но сейчас она не может сделать нам постоянную прописку, поэтому нужно искать человека, который сможет нас прописать», — рассказывает Светлана.

Кроме того, Олегу нужно пройти тест на знание русского языка, чтобы получить соответствующий сертификат.

«Олег получил вид на жительство по программе «Носитель русского языка», то есть фактически он доказал, что разговаривает на русском, и получил сертификат, — объясняет Светлана. — Сейчас нужно повторно сдать экзамен, тестирование на знание русского языка. Это другая бумага. Для его больного сердца экзамены — это, конечно, очень волнительно. Плюс не хочется везти его в толпу, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом. Переживаем, как бы не заболеть».

На протяжении семи месяцев, пока Светлана и Олег находятся в Москве, семье помогают волонтёры и неравнодушные люди. Выйти на работу у женщины нет возможности, так как нужно постоянно находиться рядом с Олегом, а также заниматься процессом оформления документов. При этом им постоянно необходимы деньги на дорогие лекарства, медицинские обследования, анализы, съёмное жильё.

«Надеюсь, что Олег скоро получит паспорт и всё будет хорошо. Делаю для этого всё возможное», — сказала Светлана.