Плоды недальновидности: как Молдавия пытается преодолеть энергетический кризис

В столице Молдавии прошла акция протеста «Стоп Энергомор» против роста цен на газ, в которой приняли участие активисты оппозиционной партии «Гражданский конгресс». Ранее Национальное агентство по регулированию энергетики одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с $569 до $785 за тысячу куб. м. — решение вступило в силу 1 января задним числом. Аналитики полагают, что сложившаяся ситуация — результат недальновидной политики молдавских властей, которые не смогли адекватно оценить имеющиеся риски. При этом эксперты не исключают, что текущий кризис может привести к дестабилизации не только экономики, но и политической сферы республики.

В Кишинёве прошла акция протеста «Стоп Энергомор» против повышения тарифа на газ. В ней приняли участие активисты молдавской оппозиционной партии «Гражданский конгресс». По оценкам организаторов, 5 февраля у парламента Молдавии собрались около 600 человек. Чтобы выразить своё недовольство повышением тарифов на голубое топливо, протестующие привезли к зданию навоз. В нём они разместили таблички, на части которых фигурировала надпись «Ребятки, Молдова опять попала в кизяк (прессованный навоз. — RT)».

«Республика Молдова всего лишь за какие-то шесть месяцев с небольшим, и пусть из самой бедной, но всё же европейской страны, превратилась в настоящий заповедник средневековья. Заповедник, будущее которого, энергетическое будущее, практически всецело связано с запасами отечественного кизяка», — заявил во время митинга один из лидеров протеста, член «Гражданского конгресса» Юрий Мунтян.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну констатировал, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе выросла до $646.

После этого Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей примерно на 30% — с $569 до $785 за тысячу кубометров. Решение вступило в силу задним числом с 1 января.

«На условиях молдавской стороны»

Напомним, Молдавия столкнулась с энергетическими проблемами, как и многие другие страны Европы. По информации «Газпрома», к настоящему моменту европейские потребители отобрали из подземных хранилищ 85% от закачанного летом газа — 40,5 млрд куб. м.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 3 февраля объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 27% (на 13,4 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 84,7% (40,5 млрд куб. м) от объёма газа, закачанного в летний сезон. Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 36,7%», — отметила компания 5 февраля в своём Telegram-канале.

В «Газпроме» подчеркнули, что с 11 января 2022 года уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах «перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений».

«На 3 февраля запасы на 2,7 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату», — заявили в компании.

Стоит отметить, что российский энергохолдинг длительное время вёл переговоры с молдавской стороной относительно поставок газа и заключения соответствующего контракта. Как отметил официальный представитель компании Сергей Куприянов, предложения «Газпрома» по цене на газ «были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов». Однако Кишинёв настаивал на более выгодном для себя ценообразовании.

«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуюсь стремлением сохранить для Молдовы возможность выплаты её долговых обязательств перед «Газпромом», а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, «Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны. Но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей», — заявил Куприянов.

Газовые трубы в Молдавии

AP

© Aurel Obreja

Этот срок истекал 22 ноября 2021 года, однако оплата так и не поступила. Как отметил официальный представитель «Газпрома», российская сторона была крайне разочарована невыполнением Молдавией своих контрактных обязательств.

После этого компания предоставила отсрочку Кишинёву, хотя имела все основания прекратить поставки. Это позволило молдавским властям впоследствии расплатиться с РФ.

Как отмечал тогда Куприянов, молдавские власти публично рапортовали о том, как «спасают страну» и согласовывают выделение денег для просроченного платежа «Газпрому».

«Ничего героического в этом нет. Платить по контракту — это нормально», — сказал представитель «Газпрома».

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По его словам, сам факт того, что Молдавии для расчётов за газ потребовались бюджетные средства, говорит о системных проблемах в энергосекторе республики.

«А это значит, что кризис неплатежей может повториться», — спрогнозировал Куприянов.

18 января премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинёв просит «Газпром» отложить авансовый платёж за поставку энергоносителя до тех пор, пока в стране не будет пересмотрен тариф на топливо. После этого она сообщила, что «Газпром» предупредил о возможном прекращении поставок газа в республику, если очередной платёж не будет произведён до 20 января.

20 января комиссия по ЧП в энергетике Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить долг перед «Газпромом». Средства на эти цели пообещало выделить государство. Впоследствии вице-премьер республики сообщил о погашении задолженности за январь.

«Подорвали стабильность»

Как отмечают эксперты, обострение энергетических проблем в Молдавии назревало достаточно давно из-за ошибок действующих властей и их недальновидной политики, и общеевропейский кризис, связанный с резким ростом биржевых цен на газ, лишь ускорил этот процесс.

«Молдавия пожинает плоды недальновидности действующих чиновников, которые совершили ошибку, когда решили отказаться от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, как это сделали многие страны Европы. Но, например, ведущие страны ЕС могли себе позволить так рискнуть, у них был для этого определённый ресурс, и то сейчас они испытывают колоссальные трудности. Молдавия же не смогла адекватно оценить риски и свои возможности», — заявил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

По его словам, то, что может позволить себе ЕС, «убийственно для молдавской экономики».

«У таких стран Евросоюза как, например, Германия или Франция, есть финансовые резервы, что позволяет им закупать газ даже по намного более высоким ценам. У Молдавии же ситуация иная: пойдя на риск, власти республики подорвали не только экономическую, но и политическую стабильность», — отметил аналитик.

Газовая конфорка

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По мнению Фельдмана, протесты, которые прошли в Кишинёве, свидетельствуют о том, что население республики понимает, какие колоссальные ошибки допустили действующие власти в энергетической политике.

«При этом достаточно резкое повышение цены на газ не было бы таким чувствительным для молдавского общества, если бы оно в целом преуспевало в социально-экономическом смысле. Если бы в стране осталась хоть какая-то промышленность, а власти республики под лозунгами «за евроинтеграцию» не развалили бы экономику, вынудив тем самым множество трудоспособных людей искать рабочие места в ЕС», — заметил эксперт.

При этом Фельдман считает, что «во многом антироссийская политика» молдавских властей сыграла с ними злую шутку.

«Кишинёв по множеству вопросов вёл себя довольно недружественно по отношению к Москве — главному поставщику газа. И это накладывает свой отпечаток на сотрудничество сторон, в том числе и в энергетике. «Газпром» проявил акт доброй воли и пошёл навстречу молдавским властям. Но, учитывая антироссийскую риторику Кишинёва, не исключено, что РФ больше не будет закрывать глава на невыполнение договорных обязательств республикой», — предположил аналитик.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT подчеркнул, что Молдавия сейчас в состоянии платить за импортный газ только за счёт повышения тарифов на него для населения, что республика уже и сделала, вызвав бурю негодования.

«Кишинёв даже не может уже выделять субсидии на голубое топливо напрямую из бюджета, на это молдавская государственная казна больше не способна», — отметил он.

Пикин также считает, что энергетические проблемы Молдавии усугубились после того, как она «поверила, что цена на газ может быть низкой всегда при спотовых контрактах».

«На фоне снижения биржевых цен в 2020 году многие страны Европы не стали продлевать долгосрочные контракты с «Газпромом» и перешли на спотовые. Но биржа — это такая площадка, где цена на продукт может быть как низкой, так и очень высокой, что доказал 2021 год, когда стоимость газа там взлетела во множество раз. Страны Европы думали, что «пронесёт», но не «пронесло», — заявил аналитик.

Он считает, что в этих условиях Кишинёв получил действительно хорошие условия от «Газпрома» по поставкам.

«Цена для Кишинёва была установлена намного ниже рыночной. Россия решила помочь молдавским властям, но взамен получила лишь нарушение договорных обязательств», — сказал эксперт.

При этом Пикин прогнозирует, что без помощи России Молдавия не сможет преодолеть энергетический кризис.

«Без содействия российских властей Молдавии придётся поднять тарифы на газ ещё как минимум в три раза для населения, что может в конечном счёте обернуться сменой правительства и очередным политическим кризисом в дополнение к ухудшению экономической ситуации», — заключил аналитик.