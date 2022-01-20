Обострение кризиса: как развивается ситуация с поставками российского газа Молдавии
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Парламент Молдавии в четверг принял постановление о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней после того, как «Газпром» уведомил молдавскую сторону о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за топливо, поставленное в январе. Постановление было принято на экстренном заседании.
Теперь Комиссия по чрезвычайным ситуациям может принимать экстренные меры, в том числе выделять средства для закупки природного газа, вводить нормированное потребление топлива, координировать работу СМИ.
Напомним, 19 января «Газпром» предупредил о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае непогашения очередного платежа до 20 января. Об этом рассказала премьер-министр страны Наталья Гаврилица. По её словам, компания «Молдовагаз» не успела собрать деньги.
20 января комиссия по ЧП в энергетике Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить долг перед «Газпромом». Средства для этого компании пообещало выделить государство.
По данным кабмина страны, молдавской компании не хватало около $25 млн, чтобы рассчитаться за топливо, потреблённое в период с 1 по 15 января.
Вечером в четверг, 20 января, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о погашении задолженности за январь. По данным ТАСС, в «Молдовагазе» заявили, что перевели «Газпрому» $34 млн в счёт погашения задолженности.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT высказал мнение, что режим ЧП в стране необходим, чтобы быстрее принимать решения и обходить различные процедурные моменты.
- РИА Новости
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«С одной стороны, это позволяет в ручном режиме регулировать, кому поставлять энергию, а кому нет, в том числе тепловую. Поэтому ряд каких-то организаций в случае чего можно будет отключить от энергоснабжения, сконцентрировав всю подачу на населении, и то, может быть, вводя какие-то определённые графики подачи той же самой электроэнергии», — пояснил специалист.
С другой стороны, отметил Юшков, чрезвычайное положение поможет принять какие-то меры по нахождению денег для «Молдовагаза», чтобы компания смогла расплатиться с «Газпромом».
В то же время он допустил, что «часть политических сил» играет «как раз на дестабилизацию ситуации в плане создания ручного энергетического кризиса».
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что сложившаяся ситуация вызывает вопрос к властям республики об их способности договариваться.
«А также о том, насколько оправданным было отказываться от нефтяной привязки при формировании цены по старому контракту в пользу биржевой привязки. Ведь это же не «Газпром» устанавливает цены», — высказался он.
Напомним, контракт на поставку газа между Россией и Молдавией был заключён в 2006 году и неоднократно продлевался. 30 сентября стороны продлили его до конца октября.
При этом Кишинев уже задерживал выплаты «Газпрому» за поставленный газ, в связи с чем компания несколько раз предупреждала республику о возможной остановке поставок.
Так, в конце октября представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что поставки могут быть прекращены, а также подчёркивал, что сложная ситуация сложилась по вине властей республики.
«Речь идёт о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», — заявлял Куприянов.
Тогда же власти Молдавии ввели в стране режим повышенной готовности в области энергетики и чрезвычайное положение из-за дефицита газа.
В конце октября сторонам удалось урегулировать вопрос с задолженностью и заключить новое соглашение. Однако 23 ноября Куприянов вновь сообщил о возможном прекращении поставок. Он напомнил, что «Газпром» принял решение подписать октябрьский контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: «Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей».
«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Платежа нет», — сообщал представитель газовой компании.
Вместе с тем «Газпром» тогда согласился удовлетворить просьбу Молдавии не прекращать поставки газа, а молдавская сторона обязалась полностью выплатить имеющуюся задолженность 26 ноября. В назначенный день «Газпром» подтвердил оплату долга Молдавией.
18 января премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что молдавская сторона просит российскую компанию «Газпром» отложить авансовый платёж за поставку газа до тех пор, пока в стране не будет пересмотрен тариф на топливо.
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